Volaris y Viva Aerobus se fusionan para la creación de un nuevo grupo de aerolíneas

Volaris y Viva Aerobus se fusionan para la creación de nuevo grupo de aerolíneas.

Volaris y Viva Aerobous se fusionaron para la creación de un nuevo grupo de aerolíneas que ofrecerá más rutas, mejor conectividad nacional e internacional y precios accesibles.

“Permitirá ofrecer más vuelos a precios bajos para los pasajeros, fortaleciendo la conectividad en México”, afirmaron ambas firmas en un comunicado conjunto.

Volaris y Viva Aerobous agregaron que cada una de las compañías poseerá 50 por ciento de las acciones y que mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes, con marcas diferenciadas.

“La transacción está sujeta a condiciones y aprobaciones regulatorias en México y en otras jurisdicciones donde Volaris y Viva operan”, explicaron las aerolíneas en el documento.

Se prevé que el viernes 19 de diciembre de 2025 Volaris y Viva Aerobous ofrezcan más información sobre la fusión en una conferencia de prensa.

El acuerdo ocurrió en un contexto de años de turbulencia en el mercado de aviación mexicano, incluyendo disputas con los reguladores estadounidenses.

En octubre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos rechazó más de una docena de rutas de vuelo propuestas por aerolíneas mexicanas a Estados Unidos, alegando desacuerdos sobre la gestión de los horarios de vuelo en el principal aeropuerto de la capital del país y su decisión de trasladar los vuelos de carga a una instalación más distante.

Ambas aerolíneas operan rutas similares y vuelan exclusivamente aviones Airbus. Su competencia más grande en México es Aeroméxico.

Datos sobre Viva Aerobus y Volaris

Las acciones de Volaris VOLARA.MX cerraron el jueves en 14.89 pesos, lo que le otorga una capitalización bursátil de aproximadamente 17,400 millones de pesos

El mayor accionista de Volaris es la firma de capital de riesgo Indigo Partners, que también controla la aerolínea estadounidense Frontier y la chilena JetSmart.

Viva es de propiedad privada y está controlada por el grupo de transporte IAMSA, dirigido por el magnate Roberto Alcántara.

