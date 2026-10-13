Van por atención de quejas legítimas en salud; esperan consulta en SNTSS

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, acelerar la atención de los reclamos legítimos de sus trabajadores y reconoció fallas de abasto y rezagos laborales, mientras el lunes continuaron las protestas en la Ciudad de México y otras entidades contra el incremento salarial planteado por las autoridades y la falta de insumos y personal.

En su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que, durante sus recorridos, trabajadores del Seguro Social le expusieron problemas de desabasto y que habló con Robledo Aburto para solicitarle una respuesta.

El Dato: Hoy se espera una movilización nacional para denunciar falta de personal, medicamentos e insumos. Y mañana trabajadores sindicalizados convocaron a una asamblea.

Aunque las visitas presidenciales abarcan hospitales del IMSS-Bienestar, los reclamos referidos corresponden al personal del IMSS.

“Le comenté que, digamos, hay demandas que son legítimas y que hay que atender”, expresó la mandataria, ayer.

Entre los pendientes mencionó las condiciones de médicos, enfermeras y otros trabajadores incorporados durante la emergencia por Covid-19 que aún no cuentan con todas sus prestaciones.

“Todo eso se ha ido resolviendo poco a poco, pero todavía quedan algunos médicos, enfermeras, personal de salud… que hay que darles todas las condiciones. Entonces, eso tiene que acelerarse”, sostuvo.

La mandataria reconoció que las carencias no se explican únicamente por los proveedores, pues también existen dificultades dentro del instituto para hacer llegar los medicamentos a las unidades médicas. “Hay algunos problemas de proveedores, pero también hay problemas dentro del IMSS de distribución, que Zoé está tomando medidas para poder resolver y que hay que atender, evidentemente hay que atenderlos”, declaró.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo consideró que también existe una “campaña” para amplificar las críticas por desabasto. Citó a la politóloga Denise Dresser, quien se quejó de no encontrar un medicamento en farmacias privadas, y sostuvo que ese caso es distinto de los problemas de suministro en hospitales públicos.

Además, se dijo confiada en que se atenderán las demandas laborales del sector y rechazó que se pinten o acondicionen hospitales sólo antes de sus visitas, pues afirmó que el propósito de sus recorridos es conocer las condiciones reales de funcionamiento.

MOVILIZACIONES. En la capital, trabajadores activos y jubilados mantuvieron plantones frente a las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma, y ante la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la calle Zamora. Entre sus exigencias figura la salida del dirigente sindical Rafael Olivos Hernández.

Durante la tarde hubo movilizaciones frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI y cierres en Niños Héroes, a la altura de la Unidad de Medicina Familiar número 4, así como afectaciones en Municipio Libre y Doctor Vértiz. Frente a Siglo XXI, inicialmente los inconformes ingresaban a la vialidad durante la luz roja y se retiraban al cambiar el semáforo; posteriormente se reportó un bloqueo en Baja California y Cuauhtémoc.

En el Estado de México, el bloqueo de empleados de la clínica 220 sobre Paseo Tollocan, en Toluca, cumplió 72 horas. Los manifestantes señalaron que lo mantendrían al menos hasta el miércoles, cuando se realizará la consulta salarial. La protesta se extendió hacia la avenida Tecnológico, frente al Hospital Regional 251, en Metepec.

Los inconformes reclaman un aumento de al menos 10 por ciento directo al salario, frente a la propuesta que incluye 2.9 por ciento al sueldo tabular y 3.9 por ciento en prestaciones. También piden medicamentos y herramientas suficientes para atender a los pacientes.

En Ciudad Madero, Tamaulipas, personal del Hospital General Regional número 6 se manifestó frente a la Unidad de Medicina Familiar 77.

Denunció falta de medicamentos, insumos, camas y especialistas, así como una demanda de atención que, aseguró, rebasa la capacidad del hospital y afecta la programación de cirugías.

Zoé anuncia revisión “piso por piso”

| Por Yulia Bonilla |

A raíz de las movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el organismo revisará 277 hospitales “piso por piso” para identificar necesidades, corregir deficiencias y mejorar condiciones laborales. Además, mañana se realizará una consulta para que el personal vote sobre la propuesta de incremento salarial de 6.8 por ciento.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que las inspecciones comenzarán esta semana y permitirán conocer directamente las causas de los problemas denunciados durante las protestas de los trabajadores.

“Eso no lo vamos a hacer desde una oficina, sino directamente en donde ocurren las cosas, en los almacenes también, en los centros de trabajo.

12 Estados han registrado manifestaciones de trabajadores

“Los trabajadores y las trabajadoras saben qué es lo que hace falta en cada piso, cuál es el equipo que no funciona, dónde hace falta más personal y por eso escucharlos es siempre el primer paso para resolver”, declaró.

La supervisión abarcará unidades médicas de alta especialidad, centros médicos nacionales, hospitales regionales y de zona, así como unidades rurales. Participarán directivos hospitalarios, titulares de las delegaciones del IMSS, médicos y sus equipos.

La revisión comprenderá ocho aspectos: disponibilidad de insumos médicos, como jeringas, apósitos y catéteres; el surtimiento de recetas —sobre todo para pacientes hospitalizados— y distribución de medicamentos.

También la contratación de personal para cubrir vacaciones, ausencias y jubilaciones; funcionamiento del equipo médico y mantenimiento o sustitución; estado del mobiliario de consultorios y áreas administrativas; condiciones de elevadores, aire acondicionado, sistemas de gases medicinales e instalaciones hidrosanitarias; disponibilidad de jabón en baños y vestidores, así como calidad de las dietas y alimentos; y organización interna para garantizar que directivos conozcan las necesidades de cada piso.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y el secretario de Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, en conferencia de prensa el 12 de octubre de 2026. ı Foto: IMSS

Robledo reconoció que el surtimiento de recetas alcanza 96.7 por ciento y aún no es total. Para atender los casos en que los derechohabientes no reciben todos sus medicamentos, el instituto promoverá el uso de recetacompleta.gob.mx, donde los pacientes pueden ingresar su CURP y reportar faltantes para recibir alternativas que les permitan obtenerlos.

Sobre la demanda salarial, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, confirmó que la consulta tendrá 670 puntos de votación y podrán participar 476 mil 260 trabajadores. La propuesta contempla un aumento de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 al sueldo y 3.9 en otras prestaciones.

Respecto a la exigencia de destituir al dirigente sindical Rafael Olivos, Bolaños señaló que el asunto corresponde al sindicato y podría someterse a una consulta interna. Por ahora, precisó, la revisión se concentra en la propuesta salarial.