Este es el precio del dólar hoy

El peso mexicano cayó el jueves extendiendo las pérdidas de la sesión previa que lo llevaron a cotizar a mínimos desde abril del año pasado, en medio de los temores por el diferencial de tasas entre Banco de México y la Reserva Federal de Estados Unidos.

De esta forma, este jueves 26 de noviembre la moneda nacional se cotiza en 19.6305 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 25 de noviembre en 19.5948 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 19.70401648 unidades por divisa verde , mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 19.3668 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este jueves 26 de noviembre:

Afirme : 18.00 a la compra – 19.60 a la venta

Banco Azteca : 17.65 a la compra – 19.69 a la venta

Banco de México , FIX del martes: 19.1648

SAT : 19.1648

Banco ve por más: 18.7705 a la compra - 19.7855

Este es el precio del dólar hoy Foto:

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este jueves 26 de noviembre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 19.65 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Captura de pantalla

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LMCT