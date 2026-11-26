Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, criticó el sistema fiscal mexicano y aseguró que todos los asalariados del país podrían ganar 50 por ciento más si se eliminan las retenciones.

Durante el evento Somos Grandes, el empresario criticó el exceso de regulaciones que, consideró, dificulta la apertura de negocios y limita el crecimiento de la actividad empresarial en el país.

De manera específica criticó el cobro de impuestos sobre los ingresos de los trabajadores, al considerar que éstos podrían disponer de mayores recursos si se redujeran las retenciones salariales.

“La primera, tienes un salario, tienes una chamba, vas al trabajo, eres empleado, cobras un salario y, saliendo de ahí, te roban el 40 por ciento en retenciones. Si alguien gana 10 mil pesos a la semana y cuando los recibe solo trae seis mil en la bolsa. Todos los asalariados de México podrían ganar 50 por ciento más si nos libramos del robo de las retenciones”, afirmó.

El empresario también cuestionó el impacto que tienen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en el bolsillo de los consumidores, así como las contribuciones que deben realizar las empresas.

Aunado a ello, señaló que fenómenos como la inflación y el cobro de piso, además de las cargas regulatorias y administrativas representan obstáculos para quienes buscan emprender o mantener en operación sus negocios. “Así nos van poniendo trabas a través de reglas, regulaciones, inspecciones, ordenamientos y se hace difícil trabajar”, comentó.

Otro de los temas que abordó el empresario fue la sostenibilidad financiera de los programas sociales, particularmente de las pensiones no contributivas, cuyo financiamiento, consideró, limita la disponibilidad de recursos públicos para atender otras necesidades, como la salud, la seguridad y la educación.

“Una pensión donde no hay un ahorro no se puede cumplir, se lo tienes que quitar a alguien y nos dicen ‘las pensiones no son deuda’”, sostuvo el empresario, quien también se pronunció por una “rebelión fiscal”.

Por su parte, Ninfa Salinas, presidenta de Somos Grandes, destacó el papel que desempeñan los emprendedores mexicanos en la actividad económica del país y llamó a generar mejores condiciones para que los negocios puedan consolidarse y crecer.