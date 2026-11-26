La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyó que 14 economías son susceptibles de tener aranceles de 15, 18, 20 y hasta 35 por ciento bajo la Sección 301, debido a la sobrecapacidad estructural y de producción en los sectores manufactureros. Pese a que la investigación contempló a México, no se dio una resolución, ya que aún continúa el proceso de exploración.

La USTR sostuvo que las economías que son susceptibles de este arancel que determina dicha investigación son China, la Unión Europea (UE), Singapur, Suiza, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, Japón e India, “el Representante Comercial no ha emitido determinaciones con respecto a México ni a Noruega hastael momento”.

Jamieson Greer, titular de la USTR, sostuvo que el país no fue incluido en la lista, porque aún se mantiene el proceso de investigación, y resaltó que hay buenas conversaciones con Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE), en específico para hallar la manera de que se reduzca el superávit comercial que tiene México con Estados Unidos.

El Dato: La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 tiene como objetivo abordar las prácticas extranjeras desleales que afectan al comercio estadounidense.

Además, destacó el encuentro más reciente de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Donald Trump durante el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), lo que abonaal diálogo.

Añadió que en varios países existe un desafío para controlar el exceso de capacidad estructural y de producción, y México no es la excepción. “Seguimos en conversaciones con nuestros homólogos mexicanos sobre cómo podemos controlar el superávit comercial. Creemos que allí también existe un desafío con el exceso de capacidad. Hay un problema en muchos países, incluido México, con la entrada de insumos chinos y el hecho de que esos países no hacen nada para controlarlos”, señaló en entrevista con la CNBC.

La investigación de la USTR inició el 11 de marzo pasado e incluyó a 16 economías con el objetivo de determinar si sus industrias, prácticas manufactureras y comerciales propician un exceso de capacidad productiva que afecta a los productores estadounidenses y restringen el comercio.

1,070 Comentarios recibió EU para esta investigación

“Durante décadas, muchos de nuestros socios comerciales adoptaron estrategias industriales basadas en atacar la manufactura, la supresión de salarios y mano de obra, el apoyo financiero, los insumos de la economía de no mercado y otras prácticas distorsionadoras que inclinan la balanza comercial a su favor, a la vez que erosionan la base manufacturera de Estados Unidos”, dijo el representante comercial estadounidense. Las propuestas arancelarias estarán sujetas a un periodo de consulta pública, en el que las partes interesadas tendrán hasta el 5 de enero de 2027 para presentar sus comentarios, mientras que las audiencias comenzarán el 25 de esemismo mes.

La tarifa más alta es para Vietnam con hasta 35 por ciento para los productos con algunas excepciones; el gobierno de EU señaló que si el país asiático celebra un Acuerdo de Comercio Recíproco la tarifa podría reducirse hasta 20 por ciento.

Acusó que las políticas y prácticas de Vietnam incluían planes industriales gubernamentales; leyes, condiciones y aplicaciones laborales inadecuadas, y la falta de control ya que permite que economías de no mercado coloquen Inversión Extranjera Directa en el país.

A su vez, para la India la USTR propuso que la tarifa arancelaria sea de 25 por ciento y de igual forma, si el país decide firmar un Acuerdo de Comercio Recíproco, la tasa bajaría a 17 por ciento.

En este caso, el gobierno estadounidense señaló que las prácticas que afectan a la industria y al comercio son planes para aumentar su producción manufacturera, barreras persistentes para acceder a su mercado, y la “incapacidad para abordar el exceso de capacidad y producción global, incluso a través de importaciones e inversión extranjera directa de economías de no mercado”.

Por otra parte, a China le fijó un arancel de hasta 20 por ciento para la mayoría de productos de Pekín, y una tarifa de hasta 10 por ciento para productos específicos del anexo A que se encuentra en el Registro Federal.

EU calificó las prácticas comerciales de China como irrazonables por sus planes industriales de largo plazo, los subsidios a fabricantes y el apoyo no comercial a empresas estatales; la transferencia forzada de tecnología y el robo de propiedad intelectual,entre otras.

“Estos actos, políticas y prácticas perjudican o restringen el comercio estadounidense al reducir las oportunidades comerciales para los productores y exportadores estadounidenses en China y los mercados de terceros países; dañar la economía estadounidense al contribuir a la pérdida de producción, exportaciones, empleos e inversión en la industria manufacturera estadounidense, y aumentar los riesgos para la seguridad económica de Estados Unidos”, puntualizó.