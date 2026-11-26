El 16 de octubre del año pasado fue la última vez que el tipo de cambio rozó los 20 pesos por billete verde, luego de que cotizara en 19.9737 unidades.

La moneda mexicana finalizó la sesión de ayer con una depreciación de 1.0 por ciento o 19.4 centavos para ubicarse en 19.60 pesos por dólar, con un tipo de cambio mínimo de 19.4067 y un máximo de 19.8499 unidades por billete verde; expertos señalaron que el peso fue la moneda más depreciada de la jornada e hiló seis días con bajas.

“El peso fue la divisa más depreciada en la sesión e hila seis sesiones a la baja, acumulando una depreciación en ese periodo de 6.06 por ciento o un peso y 19 centavos, su mayor depreciación acumulada en un periodo de seis días desde el 10 de junio del 2024, tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en México”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El Tip: El tipo de cambio ha registrado niveles al alza debido a que el peso mexicano es la divisa más líquida entre los principales cruces del dólar en América Latina.

Además, el comportamiento de la divisa nacional también fue originado por el “desmantelamiento” de posiciones en el carry trade, luego de que el diferencial de las tasas de interés entre México y Estados Unidos se redujo; además, se sumó una mayor aversión al riesgo global.

“Continúa el desmantelamiento de las posiciones de carry trade, en las que los inversionistas se financiaban en economías con tasas de interés bajas para invertir en instrumentos financieros de economías con tasas de interés más elevadas, como era el caso de México”,indicó la analista.

Siller Pagaza destacó que durante la jornada, la moneda nacional ganó terreno luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció aranceles bajo la Sección 301 para 14 de 16 economías, y no incluyó a México, pese a estar sujeto en la investigación por sobrecapacidad estructural y de producción.

Además, en una entrevista, Jamieson Greer, titular de la USTR, destacó que las conversaciones con la Secretaría de Economía del Gobierno de México eran positivas; no obstante, la investigación bajo la Sección 301 contra el país se mantiene en curso.

Por otra parte, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un incremento de 2.99 por ciento para un aumento de dos mil 070.84 puntos y para ubicarse 71 mil 372.25 unidades.

De acuerdo con la analista, el avance es el mayor desde el 11 de junio pasado y fue impulsado porque México no formó parte de las economías a las que Estados Unidos propuso un arancel.

“Al interior, 31 de las 35 emisoras registraron avances, resaltando: Industrias Peñoles, 8.20 por ciento; Grupo México, 7.13 por ciento, Alpeka, 5.99 por ciento; Grupo Carso, 5.47 por ciento y Cemex, 5.29 por ciento.

Pese a que el IPC de México avanzó, tras una mayor aversión al riesgo por los temores de la sostenibilidad en la industria de Inteligencia Artificial (IA), los mercados estadounidenses mostraron resultados mixtos.

El Nasdaq Composite cayó 0.62 por ciento y acumuló cuatro sesiones de cinco con contracciones; por su parte, el S&P 500 se contrajo 0.25 por ciento, y perdió en nueve de las últimas 10 jornadas.

“Al interior, resaltaron las pérdidas de los sectores: consumo discrecional, 0.98 por ciento; tecnologías de la información, 0.97 por ciento y salud, 0.55 por ciento. Por otro lado, el Dow Jones mostró un avance de 0.33 por ciento, ligando tres sesiones al alza”.