Entre julio y septiembre de este año, los trabajadores en la informalidad fueron 33 millones 110 mil 629 personas, un incremento de 0.36 por ciento a tasa anual o 120 mil 391 empleados más, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el tercer trimestre de 2026, la población en la informalidad representó 55 por ciento de la Población Ocupada total, que se ubicó en 60 millones 162 mil 442 personas; además, sumó dos trimestres consecutivos con una tasa similar.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, la informalidad laboral se refiere a las personas que tienen un empleo sin protección legal o institucional; es decir, que la relación laboral “no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de prestaciones relacionadas con el empleo”.

De forma desagregada, las mujeres que se ocuparon en la informalidad aumentaron en 259 mil 594, ya que hace un año fueron 13 millones 582 mil 269 empleadas y este año la cifra se ubicó en 13 millones 841 mil 863 personas. No obstante, los hombres con un trabajo informal disminuyeron en la comparación anual, ya que entre julio y septiembre de 2025 fueron 19 millones 407 mil 969 personas y para el mismo periodo de este año se ubicaron en 19 millones 268 mil 766 individuos.

Del total de la población con una ocupación en la informalidad, en el sector informal se registró un alza de 643 mil 723 personas, ya que hace un año hubo 17 millones 564 mil 129 personas y para 2026 ascendió a 18 millones 207 mil 852 personas; no obstante, los empleados en las empresas, gobierno e instituciones se redujeron en 379 mil 536 trabajadores.