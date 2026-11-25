La participación de María Vargas en Miss Universo 2026 generó gran emoción entre los seguidores del certamen, en especial porque México buscaba conseguir un histórico bicampeonato tras la corona que obtuvo Fátima Bosch en 2025.

Sin embargo, la representante jalisciense no logró avanzar a las últimas rondas de la competencia que se celebró el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. En La Razón te contamos en qué lugar quedó Miss México, y por qué no llegó a la final.

¿En qué lugar quedó María Vargas, Miss México, y por qué no llegó a la final de Miss Universo 2026?

María Vargas consiguió estar entre las 30 semifinalistas de Miss Universo 2026. Su nombre fue anunciado en la posición número 17 durante la selección del Top 30, pero quedó eliminada de la competencia tras anunciarse el Top 12, al terminar la ronda de traje de baño.

TE RECOMENDAMOS: Avanzan en la competencia Así quedó el Top 12 de Miss Universo 2026

Pese a su eliminación, la modelo mexicana recibió elogios por su seguridad en el escenario, su presencia escénica y su desempeño tanto en la gala final como en las competencias preliminares. También destacó con el traje típico “Imperio Rosa” o “Cosmos Wixárika”, una creación inspirada en el flamenco rosa del caribe mexicano.

No obstante, en redes sociales surgieron críticas sobre algunos aspectos de la participación de María Vargas en Miss Universo 2026. Usuarios señalaron que su pasarela en traje de baño tuvo menos impacto que la de otras concursantes y cuestionaron detalles como la postura, el movimiento de los brazos y su conexión con las cámaras.

También llamó la atención que, durante parte del desfile, la banda de México apareciera volteada.

¿Quiénes fueron las finalistas de Miss Universo 2026?

Las concursantes que se disputaron la corona tras una ronda de preguntas y respuestas frente al jurado de Miss Universo 2026, fueron:

Jennifer Barreto, de Puerto Rico (ganadora del certamen) Melissa Núñez, de República Dominicana Clara Vegas, de Venezuela

Bea Millan-Windorski, de Filipinas, quedó como tercera finalista y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, como la cuarta.

Puedes leer: