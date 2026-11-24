La emoción llegó a su punto máximo en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, durante la gala final de la 75.ª edición de Miss Universo 2026.

Luego de una exigente ronda de preguntas frente al jurado y millones de espectadores, el grupo de finalistas volvió a reducirse para definir a las tres mujeres que quedan a un paso de suceder a la mexicana Fátima Bosch y conquistar el título universal.

Con este último corte, la competencia entra en su instancia definitiva, donde la elocuencia, el temple y la capacidad de inspirar bajo presión serán determinantes.

Así quedó el Top 3 de Miss Universo 2026

A continuación, te presentamos quiénes son las tres finalistas que disputan la corona en el cierre de una noche histórica en Miss Universo 2026:

Jennifer Barreto – Puerto Rico Melissa Núñez – República Dominicana Clara Vegas – Venezuela

Filipinas quedó como tercera finalista y Nueva Zelanda como la cuarta.

CONGRATULATIONS/



MAKE A HISTORY!

NEW MISS UNIVERSE IN THE JUBIEE CELEBRATION IS “Jennifer Barreto” FROM PUERTO RICO 🇵🇷



✦ 1st Runner up: Dominican Republic

✦ 2nd Runner up: Venezuela

✦ 3rd Runner up: Philippines

✦ 4th Runner up: New Zealand



| #MissUniverse2026

|… pic.twitter.com/X31XAzHFIk — ✨𝐢𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠𝐏𝐚𝐠𝐞𝐚𝐧𝐭 (@inspoPageant) November 25, 2026

Antes de determinarse al Top 3 de las finalistas de Miss Universo 2026, el Top 5 fue sometido a una serie de preguntas y respuestas. Cada participante tuvo 30 segundos para responder al cuestionamiento de un miembro del jurado.

Las presguntas fueron dadas al azar y se abordaron diversos temas, desde la feminidad, hasta la infancia e inluso el tema de la Inteligencia Artificial. Tras esto, se llevó a cabo una pregunta adicional.

En esta pregunta adicional, que fue la misma para toda las participantes, fue “¿qué es lo que más necesita el mundo para sus líderes ahora?“.

“WHEN ONE RISES, WE ALL RISE!” 👑🇵🇭



Such a beautiful and powerful answer from Bea Millan-Windorski, our Miss Universe Philippines. A reminder that true success is not just about rising individually, but lifting others along the way. ❤️#MissUniverse2026 #BeaMillanWindorski pic.twitter.com/5ZUNxYuPo6 — ⓝⓞⓔⓛ.ⓒⓤⓔⓝⓒⓐ (@totoheart) November 25, 2026

Filipinas señaló la importancia de cuidar a la naturaleza, Nueva Zelanda replicó que es importante honrar de dónde vienes y honrar a los demás, mientras que Venezuela dijo que en este momento, el mundo necesita la empatía e hizo referencia a los terremotos de Venezuela.

Por otro lado, República Dominicana señaló que los líderes necesitan rendir cuentas y finalmente, Puerto Rico insistió en la importancia de la empatía y respondió en inglés después de haber hablado en español para la primera pregunta.

Las cinco participantes destacaron por tener una buena oratoria, un detalle que es clave para ser seleccionada. Cabe mencionar que además, se considera su desempeño en las otras áreas del concurso y por el alto nivel de las modelos, sin duda cualquier tropiezo puede provocar el ser eliminada.

Miss Universo celebra la belleza de la mujer, así como su inteligencia, elegancia y habilidad oratoria, entre otros elementos que las hacen ser las mejores representantes para la empresa.

Este año, la corona universal se llama El Resplandor del Legado Eterno y cuenta con 3150 diamantes y oro blanco de 18 quilates. Fue diseñada por el joyero venezolano Goerige Wittels.

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