Jennifer Barreto de Puerto Rico, gana Miss Universo 2026 y se convierte en la primera madre en llevarse la corona

Este martes 24 de noviembre, la modelo puertorriqueña Jennifer Barreto se convirtió en la ganadora de Miss Universo 2026, con lo que logró hacer historia al ser la primera madre en obtener este título en el certamen.

La edición 75 del certamen de belleza se llevó a cabo en el país natal de la joven de 27 años, por lo que desde el inicio contó con un tremendo apoyo por parte de los presentes en el coliseo donde se llevó a cabo la ceremonia.

De este modo, Jennifer Barreto es la sucesora de Fátima Bosch, Miss Universo 2025 que supo cautivar al público con una personalidad distintiva y memorable.

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La boricua promete no quedarse atrás ya que durante sus pasarelas mostró gran presencia y elegancia, además de una excelente oratoria. Como primera finalista quedó Melissa Núñez de República Dominicana.

¿Quién es Jennifer Barreto?

Jennifer Barreto, nacida con el nombre de Jennifer Abreu Mora, nació el 17 de diciembre de 1998. Se graduó de la universidad con una licenciatura en psicología de la investigación y dos maestrías, una en psicología y otra en trabajo social clínico.

Comenzó su carrera profesinal en 2021, al servicio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Fort Hood, Texas. Ahí, su trabajo fue brindar apoyo a familias militares que sufrían violencia doméstica.

Posteriormente, fue Especialista en Prevención, puesto desde el cual dirige evaluaciones de las necesidades de la comunidad, el desarrollo de planes de prevención integrales y el análisis de factores de riesgo para combatir conductas nocivas y fortalecer el bienestar dentro de las comunidades militares.

Barreto está casada con el sargento del Ejército de los Estados Unidos, Yan Carlos Barreto Calderón, un militar originario de Isabela, Puerto Rico. Fue en el año 2019 que le dieron juntos la bienvenida a quien hasta el momento es su única hija.

La modelo tuvo varios momentos destacados de la competencia, desde su hipnotizante pasarela en traje de baño en la final donde cautivó a todos, hasta su manera de responder sobre la problemática de la Inteligencia Artificial. “A mi no me preocupa cuán inteligente es la inteligencia artificial”, aseguró.

En la misma ronda de respuestas, la mujer tuvo un momento destacado, pues si bien en un inicio habló en español y utilizó una traductora, para la segunda pregunta decidió cambiar el idioma al inglés.

“A mi no me preocupa cuán inteligente es la inteligencia artificial”: Miss Universo, 2026 Jennifer Barreto. pic.twitter.com/aIBOEqFhPt — Realities Col. (@realityscol) November 25, 2026

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