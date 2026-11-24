Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Es un gran logro la detención de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro. Al paso de los días, seguramente iremos conociendo más detalles, por ahora es claro que la acción requirió de la colaboración de EU.

No debiera sorprendernos. México no puede enfrentar a los narcotraficantes sin su ayuda. La situación interna está profundamente carcomida, no hay manera de poder hacerlo solos y por la libre.

El gobierno ha intentado transparentar al máximo la acción contra el capo. En la medida en que pasan los días hemos ido conociendo detalles y videos del viernes pasado. A diferencia de lo que pasó cuando se presentó el enfrentamiento que terminó con la muerte del líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, hecho del cual no se tiene públicamente un solo registro visual, en este caso grabaron su detención y cómo lo trajeron a la CDMX.

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Guasave vivió una noche de pesadilla. Las secuelas están entre sus ciudadanos en medio del miedo y el temor a salir a la calle. De nuevo, al igual que otros operativos, los ciudadanos quedaron a la intemperie sin que pudieran ser protegidos o alertados por parte de las autoridades. De nuevo también quedó en evidencia cómo la comunicación interna se vuelve confusa por la cantidad de intereses que están de por medio entre los propios cuerpos de seguridad.

Un buen rato nos la pasamos sin saber nada. No estaban reportando las cosas, porque muy probablemente no se quería difundir información que pudiera alertar aún más a los delincuentes, los cuales, a pesar de ello, echaron a andar su maquinaria para manifestarse en contra de la detención de El Chapo Isidro.

Guasave tardará algunas semanas en poder recuperarse de los muchos daños que se hicieron en calles, vehículos y comercios. El fin de semana, nadie quería salir de sus casas, porque no sabían lo que podían encontrarse.

Independientemente del valor de la detención, pareciera que no midieron lo que podían enfrentar. La reacción violenta era previsible. No se trataba de alertar a la población, sino de que se tuvieran mecanismos de salida para lo que estaba sucediendo, igual les pasó con el Culiacanazo. Recordemos cómo Culiacán quedó sometida por la delincuencia organizada, lo cual obligó a las autoridades a liberar a Ovidio Guzmán.

Si nos atenemos a que no hay casualidades, la detención viene días después del encuentro entre la Presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. Ese mismo día, el director de la DEA dijo que su Gobierno iba a “exponer” la relación entre los narcotraficantes y los políticos en el país.

La detención, más allá de su importancia, resulta conveniente en la relación bilateral. Ahora vamos al terreno de si se va a extraditar a El Chapo Isidro, sin pasar por alto que tiene cargos en su contra en México; veremos si en este caso también se aplica aquello de “pruebas, pruebas, pruebas”.

Lo que viene surge de un diagnóstico preciso. Es previsible que el detenido sea sustituido en cualquier momento. Lo importante es y será que se tengan elementos suficientes para tratar de atemperar lo que va a ser una lucha interna por el reemplazo de El Chapo Isidro, y también lo que pudiera ser una dispersión de grupos al interior que provocará luchas intestinas, que si a alguien le van a afectar es a los ciudadanos.

Sinaloa no deja de estar en el centro de las mayores preocupaciones sobre la acción del narcotráfico y su relación con los políticos.

Si a Rocha Moya no lo dejaron regresar a la gubernatura, deberán tener razones para ello. Lo que pasa es que no pareciera que quieran investigarlo, en este caso hay vertientes que pasan por El Chapo Isidro.

Habrá que ver si algo le preguntan al detenido sobre el tema.

RESQUICIOS.

Le preguntaron en su comparecencia a la titular de la FGR por Guadalupe Taddei y los hermanos Hernández Casillas. Aseguró que “están localizables, pero no los están buscando”, para luego decir “que yo sepa, sí están en México”; pues como digo una cosa, digo otra cosa.