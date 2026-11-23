El peso mexicano alcanzó uno de sus niveles más altos en más de un año, al romper, la semana pasada, el techo de las 19.00 unidades por dólar. El valor de la moneda nacional frente a la divisa verde reaccionó a los cambios de política monetaria del Banco de México y Estados Unidos. Ahora, ¿cómo va el precio del dólar y en cuánto abrió esta nueva semana?

De acuerdo con datos de la plataforma Investing.com, el mercado registra valores de apertura del dólar en aproximadamente 19.1410 pesos mexicanos, con un máximo de 19.2591 y un mínimo de 19.0686.

Gráfico que representa el valor del peso mexicano frente al dólar esta semana. ı Foto: Captura de pantalla (Investing.com)

De mantenerse esta tendencia, el precio del dólar sería relativamente similar, ligeramente menor, al del cierre del viernes, que fue de 19.1625 pesos mexicanos. Fue un día antes, el jueves 19 de noviembre, cuando se rompió la barrera de los 19.00, al cerrar en 19.0850 pesos mexicanos.

Por otro lado, de acuerdo con la plataforma Dolario, los bancos pagan el dólar entre 17.00 y 18.59 pesos mexicanos, siendo Citibanamex el que entrega esta última cifra, es decir, el que da mejor valor por divisa verde.

Tipo de cambio por Dolario.mx

¿El dólar subirá o bajará esta semana? Esto se espera del peso mexicano

El precio del dólar ha reaccionado a los cambios de política monetaria de Estados Unidos y México. Recientemente, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció su decisión de mantener su tasa de interés sin cambios, entre 3.75 y 4.00 por ciento, mientras que el Banco de México (Banxico) disminuyó la suya a 6.25 por ciento.

Los cambios hicieron que el diferencial entre ambas tasas fuera más estrecho, lo cual, a su vez, alentó que los mercados prefirieran inversiones en activos en dólares antes que monedas emergentes como el peso mexicano. La expectativa de que el diferencial siga ampliándose ha afectado el valor de la moneda nacional.

El Banco de México (Banxico) ı Foto: Cuartoscuro

Además, el precio del dólar y del peso mexicano ha estado influido por indicadores de las economías de sus países. Esta semana, se espera la publicación de algunos datos clave:

Lunes 23 de noviembre : INEGI publicará la estimación final del Producto Interno Bruto del tercer trimestre y el Indicador Global de la Actividad Económica de septiembre

Martes 24 de noviembre : Publicación de la inflación en México durante la primera quincena de noviembre

Miércoles 25 de noviembre : Publicación en Estados Unidos del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), considerado el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal

Jueves 26 de noviembre : Publicación de la tasa de desocupación en México y el reporte trimestral de Banxico

Viernes 27 de noviembre: Publicación de la balanza comercial de México

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