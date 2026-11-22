La Lotería Nacional de México pone en juego el Progol 2360 y el Progol Revancha para este fin de semana, que va del viernes 20 al domingo 22 de noviembre de 2026.

Progol es la quiniela más popular de México, aquí te presentamos los resultados de los partidos de futbol, nacional e internacional.

Si ganaste cuida tu boleta del sorteo 2360 porque es el comprobante oficial para recoger el dinero, mantenlo en un lugar seguro.

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Resultados Progol 2360

En La Razón de México, te presentamos los resultados del Progol 2360 de este fin de semana. Sin embargo, los interesados deben esperar la publicación de los resultados, mismos que se darán a conocer después del lunes.

JUAREZ VS ATLAS: E

PACHUCA VS TOLUCA: L

S. LAGUNA VS LEON: V

PUMAS VS MONTERREY: V

TIGRES VS AGUILAS: L

GUADALAJARA VS C. AZUL: L

SEVILLA VS BETIS: E

COVENTRY VS CRYSTAL PAL: L

ELVERSBERG VS FRIBURGO: V

ESTRASBURGO VS BREST: V

LILLE VS LYON: V

LORIENT VS RENNES: E

PALMEIRAS VS FLAMENGO: E

AT. MINEIRO VS BOCA JRS: V

Revanchita

TIJUANA VS ATLANTE: L

QUERETARO VS NECAXA: PENDIENTE

LIVERPOOL VS MAN. UNITED: L

SASSUOLO VS GENOVA: V

FRANKFURT VS HOFFENHEIM: L

AUGSBURGO VS MAINZ: L

NEW ENGLAND VS FILADELFIA: L

Conoce los números ganadores del Chispazo de hoy.

Ve los resultados del Tris de hoy.

Aquí puedes verificar si tu boleto es ganador.

¿Cómo jugar Progol?

Progol es una quiniela de partidos de futbol nacional e internacional; el objetivo del juego es acertar el resultado de cada juego, pero siempre y cuando sea en los 90 minutos del tiempo regular, es decir, sin contar los tiempos extras y penaltis, en el caso que haya.

El estadio de las Chivas, con una vista panorámica en el último partido de locales en el Apertura 2025. ı Foto: X / Estadio AKRON

La boleta para jugar Progol tiene 14 partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visita.

Se debe llenar la boleta con lápiz, tinta azul o negra y rellenar las casillas con las predicciones de si el partido lo ganará el equipo local o visitante, o si será empate.

Progol es la quiniela más popular de México. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Se puede elegir apostar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar las posibilidades de ganar un premio que tiene una bolsa garantizada inicial de 5 millones de pesos.

Con la quiniela sencilla sólo se puede marcar una opción de resultado por juego, si ganará local, empate o visita.

Con la quiniela doble hay oportunidad de marcar dos resultados para un mismo partido. Se pueden jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Con la quiniela triple se podrán marcar las tres opciones de resultado en un mismo partido y jugar hasta cinco quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol tiene un precio de solo 15 pesos, y para las quinielas múltiples varía el costo según sea el número de combinaciones que se hagan en la boleta y puede llegar hasta los 4 mil pesos.

Puedes consultar a detalle cómo jugar el Progol en este enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. Insurgentes Sur Número. 1397, Colonia. Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03920 , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

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cehr