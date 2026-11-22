Humberto Padgett León, periodista y escritor mexicano cuyo nombre estuvo relacionado con reportajes de alto impacto y coberturas en las que la investigación de campo fue una de sus principales herramientas, falleció este domingo.

Durante más de dos décadas, su trabajo lo llevó a documentar algunas de las realidades más complejas de México. Sus investigaciones también lo colocaron frente a situaciones de riesgo que marcaron su carrera y su vida personal.

Este domingo 22 de noviembre se confirmó su fallecimiento, luego de enfrentar durante más de un año un cáncer de boca. La noticia fue compartida por su esposa, Mariel Ibarra Falcón, a través de redes sociales.

Queridos todos:



Con profundo dolor les comparto que mi esposo, el periodista y escritor Humberto Padgett, emprendió este día el vuelo para explorar nuevos mundos y existencias. pic.twitter.com/9pgRfbB4MK — Mariel Ibarra F. (@Marielibarraf) November 22, 2026

¿Quién fue Humberto Padgett?

Humberto Padgett nació en 1975 en Toluca, Estado de México. Estudió Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), formación con la que comenzó una carrera enfocada principalmente en la investigación y el reportaje.

Durante su trayectoria colaboró con medios como Grupo Fórmula, además de participar en espacios informativos encabezados por el periodista Ciro Gómez Leyva.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran las investigaciones relacionadas con el narcotráfico, la corrupción y las condiciones de seguridad en diferentes regiones del país. En 2017 fue agredido mientras realizaba una investigación sobre la presunta venta de drogas dentro de Ciudad Universitaria. Durante el ataque fue golpeado, amenazado y despojado de su equipo de trabajo.

También destacó por su cobertura de la pandemia de COVID-19. En 2020 realizó un trabajo de investigación dentro de hospitales de la Ciudad de México para documentar las condiciones que enfrentaban pacientes y personal médico.

Su labor recibió distintos reconocimientos, entre ellos el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Ortega y Gasset y el Kurt Schork. También obtuvo distinciones del Premio Nacional de Periodismo y el Walter Reuter.

Además de su trabajo en medios, Padgett desarrolló una carrera como escritor. Entre sus publicaciones se encuentran La monarquía de la barbarie, Las muertas del Estado, Jauría: la verdadera historia del secuestro e Historias mexicanas de mujeres asesinas.

Humberto Padgett ı Foto: larazondemexico

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LMCT