Aspecto del caos en Guasave, Sinaloa, tras reacciones por captura de "Chapo Isidro".

La operación que llevó a la captura del líder criminal Fausto Isidro “N”, alias “Chapo Isidro”, se construyó semanas atrás mediante labores de inteligencia, que incluyeron intercepción de mensajes de texto y sobrevuelo de drones estadounidenses, reveló el diario The New York Times.

Después de la captura del líder del Cártel de Guasave y siete integrantes de su organización criminal, el diario estadounidense publicó un artículo titulado Drones, Texts and Diversions: How Mexico Captured a Most Wanted Man, en donde detalló cómo fue el intercambio de inteligencia entre México y EU que llevó a la captura de “Chapo Isidro”.

🚨 Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, identificado como líder del Cártel de Guasave, fue detenido por fuerzas especiales del Ejército Mexicano en Guasave, Sinaloa. El operativo también permitió capturar a dos presuntos colaboradores: Germán “N”, alias ‘Serafín’,… pic.twitter.com/MoBu2FDDFI — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 21, 2026

Sobrevuelo de drones e intercepción de mensajes: así se ubicó a “Chapo Isidro”

De acuerdo con el artículo, el operativo contra el líder criminal se estuvo preparando con semanas de antelación, en las que Estados Unidos realizó vuelos de reconocimiento con drones sobre la zona donde se presumía que se encontraba el narcotraficante.

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Estos sobrevuelos fueron solicitados y autorizados por el Gobierno mexicano.

Asimismo, la inteligencia mexicana interceptó comunicaciones de “Chapo Isidro” y su familia, particularmente los mensajes que intercambiaba con su madre, esposa y hermana.

Fuerzas federales trabajan para recuperar circulación en Guasave, Sinaloa, tras bloqueos en reacción a captura de "Chapo Isidro". ı Foto: Reuters

A partir de esas comunicaciones identificaron fiestas y reuniones a las que el objetivo tenía previsto asistir.

Con toda esta información recabada, las fuerzas especiales pudieron establecer los movimientos de “Chapo Isidro” y ubicarlo en un domicilio en Guasave.

Según el artículo de The New York Times, el líder criminal fue fácilmente identificable por su voz, su complexión física y su manera de caminar.

Captura de "Chapo Isidro" provocó bloqueos en Guasave, Sinaloa. ı Foto: Reuters

Fuerzas federales montaron distracción para acceder a Guasave

Después de haber identificado los movimientos y paradero de “Chapo Isidro”, las fuerzas federales procedieron al operativo.

Según The New York Times, las fuerzas federales mexicanas organizaron acciones de distracción para facilitar el ingreso de fuerzas especiales a la ubicación en Guasave, Sinaloa, donde fue ubicado el líder criminal.

Entre las maniobras de distracción se contempló un operativo en Los Mochis, ciudad ubicada al noroeste de Guasave.

Captura de "Chapo Isidro" provocó bloqueos en Guasave, Sinaloa. ı Foto: Reuters

Mientras se desarrollaban estas acciones, más de dos decenas de militares encubiertos del equipo de élite Fuerza Especial Conjunta del Ejército mexicano ingresaron a Guasave.

La entrada de los militares al territorio donde se ubicó a “Chapo Isidro” provocó una fuerte reacción de los integrantes de su grupo criminal, quienes reaccionaron con disparos, lo que provocó un enfrentamiento.

Como lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), este enfrentamiento resultó en la muerte de 11 personas: siete presuntos criminales y cuatro militares.

Aspecto del caos en Guasave, Sinaloa, tras reacciones por captura de "Chapo Isidro". ı Foto: Reuters

Participan agencias de Estados Unidos

El artículo de The New York Times también detalló cuáles fueron las agencias de Estados Unidos que participaron en el intercambio de información que permitió la captura de “Chapo Isidro” y sus siete compañeros:

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

El Buró Federal de Investigaciones (FBI)

El Comando Norte de Estados Unidos

La Administración para el Control de Drogas (DEA)

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