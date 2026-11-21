El gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos sobre posibles hechos de violencia en Sinaloa, luego de los operativos de seguridad, enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos registrados durante la noche tras la detención de Fausto Isidro Meza-Flores, conocido como ‘El Chapo Isidro’.

A través de un aviso, el Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo informó que mantiene seguimiento a los reportes de incidentes ocurridos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, por lo que pidió a los estadounidenses que se encuentren en estas zonas mantenerse atentos ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia.

La representación consular señaló que las autoridades locales recomendaron a los residentes permanecer resguardados, reducir sus desplazamientos y evitar circular por la carretera federal 15, en el tramo comprendido entre Los Mochis y Culiacán.

Mexico: U.S. Consulate General Hermosillo is monitoring reports of ongoing security operations, armed clashes, road blockades, and vehicle fires that occurred overnight in Ahome, Guamúchil, Guasave, and Navolato following the arrest of Fausto Isidro Meza-Flores. U.S. citizens… pic.twitter.com/zmGEXh6bM2 — TravelGov (@TravelGov) November 21, 2026

EU recomienda evitar traslados en Sinaloa

Ante los acontecimientos registrados, el consulado advirtió que los viajes por carretera y las operaciones de autobuses podrían presentar interrupciones, mientras continúan las labores de seguridad y las afectaciones derivadas de los incidentes.

También pidió a los ciudadanos estadounidenses que viajen por la región o tengan previsto hacerlo verificar directamente con sus aerolíneas que sus vuelos continúen programados, debido a posibles alteraciones en las operaciones de transporte.

¿Qué pidió Estados Unidos a sus ciudadanos?

Entre las recomendaciones difundidas por el Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo se encuentran:

Mantenerse alerta ante posibles hechos de violencia en Sinaloa.

Permanecer resguardados y reducir desplazamientos , de acuerdo con las recomendaciones de autoridades locales.

Revisar con las aerolíneas el estatus de sus vuelos ante posibles interrupciones.

La representación consular indicó que continúa monitoreando la situación de seguridad en la entidad.

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MSL