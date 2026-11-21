El gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos sobre posibles hechos de violencia en Sinaloa, luego de los operativos de seguridad, enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos registrados durante la noche tras la detención de Fausto Isidro Meza-Flores, conocido como ‘El Chapo Isidro’.
A través de un aviso, el Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo informó que mantiene seguimiento a los reportes de incidentes ocurridos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, por lo que pidió a los estadounidenses que se encuentren en estas zonas mantenerse atentos ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia.
La representación consular señaló que las autoridades locales recomendaron a los residentes permanecer resguardados, reducir sus desplazamientos y evitar circular por la carretera federal 15, en el tramo comprendido entre Los Mochis y Culiacán.
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Ante los acontecimientos registrados, el consulado advirtió que los viajes por carretera y las operaciones de autobuses podrían presentar interrupciones, mientras continúan las labores de seguridad y las afectaciones derivadas de los incidentes.
También pidió a los ciudadanos estadounidenses que viajen por la región o tengan previsto hacerlo verificar directamente con sus aerolíneas que sus vuelos continúen programados, debido a posibles alteraciones en las operaciones de transporte.
¿Qué pidió Estados Unidos a sus ciudadanos?
Entre las recomendaciones difundidas por el Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo se encuentran:
- Mantenerse alerta ante posibles hechos de violencia en Sinaloa.
- Permanecer resguardados y reducir desplazamientos, de acuerdo con las recomendaciones de autoridades locales.
- Revisar con las aerolíneas el estatus de sus vuelos ante posibles interrupciones.
La representación consular indicó que continúa monitoreando la situación de seguridad en la entidad.
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MSL