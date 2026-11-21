El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno, el 21 de noviembre de 2026.

El gobernador Samuel García Sepúlveda se comprometió a continuar blindando Nuevo León, tras presumir que el impulso a la seguridad pública ha permitido una reducción del 90 por ciento en los homicidios al cierre de noviembre.

“No cantamos victoria”, señaló desde el Parque del Agua, en el municipio de Guadalupe, donde expuso que octubre de 2026 fue el mes más seguro en los últimos 30 años en Nuevo León.

“Seguiremos blindando. Esto fue lo que cumplimos en cinco años, pero ya en el camino, fuimos por mucho más de lo que prometimos en campaña”, aseveró durante la presentación de su Quinto Informe de Gobierno.

García Sepúlveda resaltó la inversión de 35 mil millones de pesos para la reestructuración y fortalecimiento de la Fuerza Civil, a la que consideró “la mejor policía de México”, la mejor pagada y con mejores prestaciones a nivel nacional.

Al respecto, detalló que Nuevo León aumentó su plantilla policial de 3 mil a más de 7 mil 700 elementos, con una meta final de 8 mil; además, recordó la adquisición de mil 100 nuevas patrullas, 200 camionetas SUV Blazer, 100 vehículos blindados Black Mambas y 10 Rhinos, así como la incorporación de 9 nuevos helicópteros y 2 helicópteros Black Hawk.

Durante su administración, el gobernador también impulsó la creación de 8 nuevas divisiones especializadas de la Fuerza Civil, entre las que destacan la aérea, blindada, de inteligencia, caminos y metropolitana; además, destacó la construcción del Cuartel General de la Fuerza Civil en Monterrey, así como 20 nuevos destacamentos distribuidos en el estado.

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cehr