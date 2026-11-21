El Gobierno de Sinaloa informó que se registra un avance del 90% en la apertura de vialidades del centro y norte del estado, luego de los bloqueos e incendios de vehículos registrados tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’.

A través de sus redes sociales, la administración estatal atribuyó este avance al trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, el grupo interinstitucional y las distintas autoridades que participan en las labores para recuperar la circulación.

Asimismo, señaló que los trabajos continúan para restablecer el tránsito y brindar condiciones de seguridad y tranquilidad a las familias de las zonas afectadas.

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Se registra un avance del 90% en la apertura de vialidades del centro y norte del estado. Gracias al trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, del grupo interinstitucional y de las distintas autoridades.



Seguimos trabajando para restablecer la circulación y brindar… pic.twitter.com/0TlPqllYnL — Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) November 21, 2026

Gobierno reporta situación bajo control en Guasave

Por su parte, el gobierno estatal informó que la situación en Guasave se encontraba bajo control, luego de los hechos violentos registrados en distintos puntos del municipio.

Las autoridades también trabajaban en el retiro de los vehículos incendiados que quedaron sobre calles y carreteras, con el objetivo de liberar los espacios afectados y permitir nuevamente el tránsito de automovilistas.

Sin embargo, los incidentes tuvieron repercusiones en las actividades cotidianas de la población. Entre las afectaciones reportadas se encontraban la suspensión del transporte público y del servicio de taxis, además del cierre de algunos establecimientos comerciales.

También se reportó el cierre a la circulación en la zona del malecón y la suspensión de actividades deportivas como medida preventiva ante las condiciones de seguridad.

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Aunque el avance reportado es del 90 por ciento, las acciones continúan para habilitar las vialidades que todavía presentan afectaciones y recuperar las condiciones de circulación en el centro y norte de la entidad.

De igual manera, la administración estatal reiteró que el objetivo es garantizar la seguridad de las familias y permitir que las actividades en las zonas afectadas puedan retomarse.

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MSL