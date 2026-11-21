Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que fue controlada la fuga de gasolina registrada en una toma clandestina en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, luego de que personal especializado atendiera la emergencia en coordinación con autoridades estatales y cuerpos de bomberos.

A través de sus redes sociales, la empresa señaló que el incidente fue atendido de manera coordinada con Protección Civil del Estado de México y los cuerpos de emergencia de Melchor Ocampo y Cuautitlán.

Como parte de las acciones para controlar la fuga, se suspendió el bombeo del poliducto Tula–Azcapotzalco y se llevaron a cabo maniobras técnicas para reducir la presión en la infraestructura.

Pemex indicó que estas labores no representan ningún riesgo para la población ni para las comunidades cercanas.

Pemex informa que personal especializado controló el incidente asociado a una toma clandestina en Melchor Ocampo, Estado de México, gracias a la atención oportuna y coordinada con Protección Civil estatal y los cuerpos de bomberos de Melchor Ocampo y Cuautitlán.



Como parte de… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 21, 2026

¿Cómo ocurrió la fuga de gasolina en Melchor Ocampo?

La emergencia se reportó durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre, luego de que se detectara una fuga de combustible relacionada con una toma clandestina en una zona de terrenos de cultivo.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente generó un fuerte olor a gasolina que fue percibido por habitantes de Melchor Ocampo y municipios cercanos, por lo que se movilizaron los cuerpos de emergencia para atender la situación.

Como parte de las medidas preventivas, se reportó la evacuación de alrededor de 10 familias que habitaban cerca del punto donde se registró la fuga.

#Nacional | ⚠️ TOMA CLANDESTINA DESATA EMERGENCIA EN EDOMEX



Una toma ilegal de combustible provocó una emergencia en Melchor Ocampo, Estado de México. Personal de Pemex, Protección Civil y bomberos de Melchor Ocampo y Cuautitlán intervino hasta controlar la situación.



Como… pic.twitter.com/VVU0qrKztd — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) November 21, 2026

Pemex y cuerpos de emergencia coordinan trabajos

La atención del incidente estuvo a cargo de personal especializado de Pemex, con el apoyo de Protección Civil estatal y bomberos de Melchor Ocampo y Cuautitlán.

Las maniobras incluyeron la suspensión temporal del bombeo en el poliducto Tula–Azcapotzalco y la reducción de presión, acciones que permitieron controlar la fuga.

La empresa reiteró que los trabajos realizados no representan un riesgo para los habitantes de las comunidades cercanas.

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MSL