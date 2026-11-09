Pemex reduce deuda y eleva 19% la refinación de gasolina en México

El director general de la empresa pública, Juan Carlos Carpio Fragoso, reportó ante la Cámara de Diputados un incremento de 19.6 por ciento en el procesamiento de crudo.

La producción nacional de combustibles registró un incremento significativo en el último año, permitiendo a Petróleos Mexicanos (PEMEX) reducir un 12% la importación de gasolinas y un 15% la de diésel, lo que refuerza el abasto energético interno en el país.

Al comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados (San Lázaro), el director general de la empresa pública, Juan Carlos Carpio Fragoso, detalló que el procesamiento de crudo creció 19.6%, impulsado por la actividad en el Sistema Nacional de Refinación (SNR).

En este periodo, la Refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco, duplicó su capacidad operativa al pasar de 87 mil a 198 mil barriles diarios de crudo procesado.

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Asimismo, la refinería de Deer Park procesó 309 mil barriles al día, generando recursos que contribuyen a la estabilidad financiera de la petrolera del Estado sin mantener pasivos adicionales.

En el rubro financiero, el organismo petrolero logró disminuir su deuda en más de 20 mil millones de dólares en un periodo menor a 24 meses. ı Foto: Especial.

Como resultado de estos avances, la elaboración de gasolina subió 21.6% y la de diésel 42.6%, con lo cual las ventas al mayoreo en el mercado mexicano aumentaron un 10.9%.

En el rubro financiero, PEMEX logró disminuir su deuda institucional en más de 20 mil millones de dólares (alrededor de 400 mil millones de pesos mexicanos), ubicando su saldo total en 77.6 mil millones de dólares.

“Nuestro compromiso es que cada barril producido, cada litro refinado y cada peso invertido se traduzcan en soberanía energética y bienestar para las familias”, sostuvo Carpio Fragoso ante los legisladores.

El directivo destacó también el pago a proveedores por 952 mil millones de pesos efectuado a contratistas locales entre 2025 y septiembre de 2026, lo que inyectó liquidez a la cadena productiva nacional.

De cara al periodo 2025-2030, la institución contempla destinar más de 1.8 billones de pesos de recursos propios para modernizar la infraestructura, enfocado en producción sustentable y seguridad industrial.

Este desempeño financiero impulsó a las agencias Fitch Ratings y Moody’s a elevar la calificación crediticia del organismo a niveles no vistos en más de una década, reduciendo en un 64% las aportaciones federales requeridas del Gobierno Federal para 2027.

La transformación de Petróleos Mexicanos avanza con resultados, responsabilidad y una visión clara de futuro.

A nombre de nuestro Director General, Juan Carlos Carpio Fragaso, agradecemos la participación y el diálogo abierto con las y los diputados de la Comisión de Energía de… pic.twitter.com/nBZRux0tFS — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 10, 2026

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JVR