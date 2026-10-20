Claudia Sheinbaum respalda a directora corporativa de Pemex

Frente a las denuncias de trabajadores de Pemex contra la directora Corporativa de Administración y Servicios, Marcela Villegas Silva, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se presenten las denuncias para que el caso sea investigado; sin embargo, se pronunció en respaldo de la servidora cuyo trabajo, dijo, “lastima intereses”.

“Si hay alguna denuncia, a cualquier servidor público del Gobierno de México, que se presente a la Secretaría Anticorrupción y que se investigue todo lo que se tenga que investigar”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa.

No obstante, comentó que cuando Marcela fungió como directora en la Central de Abastos de la Ciudad de México, acabó con la corrupción que allí se registraba y consideró que su trabajo fue bueno, porque entre sus acciones hubo el retiro de contratos de estacionamientos y otras medidas.

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Por ello, refirió que las quejas respecto a su labor en Pemex se deben a que van contra los intereses afectados por la política de austeridad implementada desde el sexenio pasado.

Logo de Pemex en una gasolinera de la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Reuters

“Y ahora pues sí está lastimando algunos intereses. No digo, porque decidió hacer un también un… ya se había hecho un plan de austeridad muy importante con el presidente López Obrador, pero ahora Marcela está haciendo un plan todavía mayor. Si alguien tiene una queja particular, que la presente a Anticorrupción y Buen Gobierno o al Órgano Interno de Control de Pemex”, dijo.

Remarcó que las medidas tomadas por la directora han disminuido “cualquier fuga de corrupción” y gastos excesivos dentro de la petrolera.

En cuanto a las quejas relacionadas al aparato de salud que Pemex también tiene por su cuenta, comentó que forma parte del proceso de modernización para mejorar los servicios.

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LMCT