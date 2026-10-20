Gobierno etiquetará medicamentos públicos para frenar su robo y venta ilegal

Al admitir que dentro de los hospitales públicos ocurre robo y desvío de medicamentos, el Gobierno Federal los etiquetará para facilitar su identificación como insumos que los derechohabientes deben de recibir grauitamente y pidió a la población que denuncie cuando éstos le sean ofrecidos fuera de las instituciones de salud.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, confirmó la identificación de casos donde los medicamentos que se adquieren para la cobertura de los pacientes son sustraídos e incluso se ponen a la venta afuera de los mismos hospitales.

Negó que se responsabilice al personal de salud por dichas acciones y que esto sea la causa de desabasto.

“Nunca diría que los médicos o las enfermeras o el personal de salud son responsables del desabasto. Lo que diría es que desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados y algunos que tenemos que investigar más a detalle y encontrar. Sí, de desvío de medicamentos desde los hospitales y centros de salud hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales. Es una cosa horriblemente dolorosa cuando tal vez un medicamento no se encuentra porque alguien lo sustrajo y le dicen: ‘¿Sabes qué? Te lo vendo afuera’”, declaró en la conferencia presidencial de este martes.

🚨Detectan desvío de medicamentos de hospitales públicos para venderlos afuera de las propias instituciones de salud.



Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, reconoció que existen casos documentados de sustracción de… pic.twitter.com/aEbZsj0u3o — Azucena Uresti (@azucenau) October 20, 2026

Aunque las cajas de los fármacos que proporcionan las instituciones de salud a sus pacientes ya contienen una leyenda que indica su pertenencia al sector público, ésta es pequeña y no todos la notan, dijo.

Por ello es que ahora se etiquetarán los medicamentos para que se identifique de una manera más clara que son de proveeduría pública.

“Poner ahí eso en la caja de una manera más clara nos costó miles de notas públicas. ¿Y por qué? Porque en términos de procesos administrativos no creemos que sea muy complicado cambiar la caja, poner una estampa, un sticker más claro, pero si ustedes lo ven, lo que viene de antes, de décadas, es una leyenda minúscula que la gente ni siquiera luego ve. Eso nos ayuda no solo para que la gente sepa que el medicamento cuando se lo recibe cuando lo recibe en un centro de salud o en un hospital, es un derecho que esa persona tiene que recibir sin que le cobren”, explicó.

Asimismo, instó a que la población denuncie cuando identifique que un medicamento público está puesto a la venta, no sólo por particulares sino también por parte de autoridades.

En cuanto a las quejas por indisponibilidad farmacéutica, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que gran parte de los problemas persisten en los sistemas de distribución, por lo que ahora se trabaja en mejorar la trazabilidad y transparencia de las compras que se hacen.

“Queremos que esa transparencia llegue hasta dónde se distribuye y casi que el paciente sepa qué medicamentos hay en la farmacia de su centro de salud… Claro que se puede hacer. Lo que pasa es que también hay -el presidente (AMLO) le llamaba el elefante reumático-, pues todavía quedan dos que tres reumas por ahí”, declaró.

En cuanto al abasto para el ciclo 2027-2028, ya se inició con la compra de casi seis mil millones de piezas de medicamentos e insumos, lo cual García Dobarganes aseguró que será suficiente.

El subsecretario destacó la estrategia de subasta inversa para conseguir los precios más convenientes, lo cual ha permitido un ahorro de alrededor 70 mil millones de pesos en las adquisiciones del periodo 2025-2026 y el que está por venir.

Aclaró que las compras se mantienen con proveedores que cumplen con los contratos que se les asignan, para que éstos sigan participando en procedimientos futuros, de los cuales además se ha descalificado a aquellas empresas que no cumplieron con la responsabilidad adquirida y de las cuales hasta ahora se ha procedido contra 40, aproximadamente.

En cuanto al adeudo a proveedores que se arrastraba desde el sexenio pasado, confirmó que se han mantenido los pagos, como parte de los cuales se transfirieron 10 mil millones de pesos correspondientes al pendiente por las entregas de este 2026, con lo que se redujo a más de la mitad los adeudos, por lo que consideró que no habrá pretextos para que la industria farmacéutica no cumpla con las entregas a partir de 2027.

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