Exfiscal de Chihuahua también es investigado por otros delitos, detalla Claudia Sheinbaum

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, no sólo fue detenido por su presunta responsabilidad en la injerencia de agentes de la CIA en México, sino por otros delitos sobre los que la Fiscalía del Estado es la responsable de brindar más información, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien además afirmó que hasta ahora no se tienen pruebas en contra de la gobernadora María Eugenia Campos.

Durante la conferencia matutina, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que hasta ahora todo apunta a que la responsabilidad de permitir la participación de los elementos estadounidenses recae en el exfiscal, cuya actuación la consideró irresponsable.

“Hay un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua de que el ex fiscal fue quien el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en las Sierra Tarahumara… Lo he reflexionado mucho y ahora que la responsabilidad recae en el fiscal o el ex fiscal de ese momento, pues la verdad fue muy irresponsable, por decirlo menos. No solamente por haber permitido la participación en contra de la ley de agentes extranjeros en un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la fiscalía local aún no concluye con las indagatorias debido a que hay otros asuntos por analizar. Sin ahondar en detalles, afirmó que se trata de asuntos diferentes a la intervención extranjera.

“Lo que sí sé es que siguen las investigaciones sobre otros temas relacionados con el fiscal o el exfiscal que hoy está detenido”, dijo.

-“¿Temas ajenos al caso de la CIA?”, se le preguntó en su conferencia.

-“Sí”, respondió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

-“¿Por el mismo delito, traición a la patria?

-“No”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

-“¿Qué temas son?”

-“Por otros delitos. Que lo aclare la fiscalía, porque ahí sí lo conozco, pero no debo yo mencionarlo”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sobre la posible responsabilidad de la gobernadora en este caso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardocomentó que hasta ahora no se han encontrado pruebas de que la mandataria hubiera tomado parte en el hecho, pero en todo caso pidió a la Fiscalía aclarar la situación.

“De acuerdo con lo que menciona la fiscalía, no tienen hasta donde yo sé y sino que lo aclare la fiscal, alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora. Hasta ahora es lo que yo conozco, lo tiene que aclarar la fiscalía”, declaró.

En su reprobación al operativo y la actuación de Jáuregui, la Presidenta lanzó un llamado a los fiscales estatales para que cumplan con su responsabilidad de acabar con la impunidad en México y cuidar la justicia.

“Si alguien tiene la responsabilidad de procurar la justicia, ellos mismos son los fiscales y las fiscales. ¿Cómo un fiscal que tiene la responsabilidad de la procuración de justicia es el primero que viola la ley? Y esto va para todos los fiscales, hombres y mujeres. La responsabilidad que tienen es enorme, es acabar con la impunidad junto con el Poder Judicial. Entonces, ellos y ellas tienen que ser un ejemplo ante la sociedad”, dijo.

Sobre todo, remarcó que el debe de los fiscales es que también ayuden a la salvaguarda de la soberanía y se cumpla con lo que ordena la ley en materia de colaboración con el extranjero.

“Es importante este esto que ocurrió y hay que seguir observando este tema y sencillamente garantizar por soberanía, por cumplimiento de la ley, pues que cualquiera que quiera tener relación con cualquier gobierno extranjero en materia de seguridad pueda ceñirse a los protocolos y avisar a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, remarcó.

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FGR