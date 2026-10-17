‘Un buen resultado no justifica violar la ley’: FGE Chihuahua tras detención de César Jáuregui por caso CIA

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) aseguró que, si bien el operativo para desmantelar narcolaboratorios en el municipios Morelos ejecutado en abril fue exitoso, se “violó la ley” al permitir el ingresos de agentes estadounidenses, lo que justificó la detención del exfiscal César Jáuregui, ocurrida este sábado.

Después de que se reportara la detención de Jáuregui Moreno mediante la aparición de una ficha con su nombre en el Registro Nacional de Detenciones (RND), Gilberto Loya, encargado de despacho de la FGE confirmó la captura mediante un mensaje en video.

🚨 César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, fue detenido este sábado. De manera preliminar, se reporta que el caso estaría relacionado con un presunto ejercicio ilegal del servicio público tras el operativo en Morelos donde murieron dos agentes estadounidenses.… pic.twitter.com/vaRdMYnrlm — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 17, 2026

En el mismo, aseguró que la detención del exfiscal respondió a que, ante la “probable participación de personas extranjeras” en el citado operativo, César Jáuregui habría incurrido en los delitos de “ejercicio ilegal del servicio público y coalición” .

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“…esta orden de aprehensión fue cumplimentada. César J.M. será puesto a disposición del juez de control, ante quien se desahogará la audiencia inicial en los plazos que marca la ley con pleno respeto a sus derechos y al debido proceso”, expresó el fiscal interino.

Ficha del Registro Nacional de Detenciones a nombre de César Jáuregui. ı Foto: RND

Gilberto Loya aseguró que la detención de César Jáuregui es muestra de que no habrá impunidad al interior de la Fiscalía, y que quien trabaje o haya trabajado en ella enfrentará la justicia si incurrió en alguna falta.

“Lo dijimos desde el primer día, quien trabaje o haya trabajado en esta fiscalía y cometa un delito será puesto a disposición de la autoridad. Hoy, hoy lo estamos cumpliendo”, expresó.

“Un buen resultado no justifica violar la ley”

En el mismo sentido, el fiscal interino de Chihuahua defendió los resultados del operativo de abril en Morelos, que derivaron en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

Sin embargo, destacó que “un buen resultado no justifica violar la ley”, en referencia a la supuesta intervención de Jáuregui Moreno para que ingresaran agentes extranjeros.

Mensaje del Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya Chávez. pic.twitter.com/jBwV7U04QV — Fiscalía General del Estado de Chihuahua (@Fiscalia_Chih) October 17, 2026

“Esta acción no desconoce el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía General del Estado, ni de las Fuerzas Armadas en el desmantelamiento del laboratorio clandestino, porque claro que es un resultado muy relevante en el combate al crimen organizado”, expresó Gilberto Loya.

“Lo que se investiga es la forma en la que se condujo este operativo, la omisión de la cadena de mando y de los protocolos aplicables. Un buen resultado no justifica violar la ley. Reconocemos los resultados, pero ningún resultado está por encima de la ley, mucho menos dentro de esta Fiscalía”, abundó.

El fiscal interino de Chihuahua concluyó que “el crimen no puede combatirse al margen de la ley” y que “nadie, sin importar su cargo, puede torcerla en nombre de un buen fin”.

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