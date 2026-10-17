Detienen a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, acusado de ejercicio ilegal del servicio público

César Jáuregui Moreno renunció al cargo de fiscal general del estado de Chihuahua.

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, fue detenido este sábado en la capital del estado, como lo muestra una ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La ficha muestra que Jáuregui Moreno fue detenido por la mañana de este sábado en un operativo ejecutado por la policía estatal en la colonia Campestre Washington en Chihuahua capital.

Ficha del Registro Nacional de Detenciones a nombre de César Jáuregui. ı Foto: RND

El exfiscal se encuentra en la sede de la Fiscalía estatal y su estatus actual es “en traslado”.

Medios locales difundieron una fotografía del que presuntamente fue el operativo que derivó en la detención de César Jáuregui.

Ejercicio ilegal del servicio público y coalición, los delitos que se le imputan

También en medios locales se difundió la orden de aprehensión que se libró contra César Jáuregui, por su presunta participación en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Fotografía difundida en medios que presuntamente retrata el operativo en donde fue detenido César Jáuregui. ı Foto: CORTESÍA Heraldo de Chihuahua

Aunque no se aprecian más detalles de los motivos de la aprehensión, se presume que la vinculación del exfiscal con este delito estaría relacionada con el operativo en Morelos, Chihuahua, ejecutado en abril, en el que ingresaron agentes estadounidenses, de los cuales dos perdieron la vida.

El caso inició una confrontación entre el gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos, y el Gobierno federal, el cual acusó que no fue notificado debidamente del ingreso de los agentes extranjeros.

Por lo anterior, César Jáuregui presentó su renuncia al cargo el 27 de abril, unos días después de iniciada la confrontación por este caso.

Orden de aprehensión contra César Jáuregui y Guillermo Arturo Zuany Portillo. ı Foto: Redes sociales

La orden de aprehensión también es en contra de Guillermo Arturo Zuany Portillo, a quien se le acusa de falsedad ante autoridades.

Una búsqueda en el RND con el nombre de este segundo masculino no arroja resultados , por lo que se presume que, a diferencia del exfiscal, él no ha sido detenido .

FGR abrió investigación por ingreso de agentes

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue citada por la FGR en la Ciudad de México para declarar sobre lo sucedido, el 27 de mayo de este año.

Campos Galván declaró no haber tenido conocimiento previo de la presencia de los agentes en el operativo, y acusó al Gobierno federal de utilizar las instituciones con “fines de persecución política”, además de que, dijo, con operativos como el ejecutado en Morelos se estaba combatiendo al crimen en lugar de encubrirlo.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra funcionarios locales por presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional, al permitir operaciones no reguladas de agencias extranjeras dentro del territorio mexicano.

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