FGR mantiene abierta investigación por injerencia de CIA en Chihuahua: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue adelante con la investigación respecto a la intervención de agentes de la CIA permitida por el Gobierno del Estado de Chihuahua.

Durante su conferencia de prensa comentó que dicha instancia decidirá la vía para dar a conocer el curso de la averiguación de este caso, en el que dos agentes estadounidenses perdieron la vida en un accidente tras su participación en un operativo para desmantelar una instalación criminal en Chihuahua.

“La Fiscalía General de la República tiene todavía abiertas esa investigación. La fiscal o a través del mecanismo que ellos decidan, con un boletín, debería informar esta investigación, particularmente en el caso de Chihuahua donde lamentablemente fallecieron dos agentes extranjeros, dos agentes de Estados Unidos siempre hay que lamentar la pérdida de vidas, pero estaban haciendo una operación”, dijo.

🔎🇲🇽 La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la FGR mantiene abierta la investigación sobre la participación de agentes estadounidenses, identificados posteriormente como integrantes de la CIA, en un operativo realizado en Chihuahua.



El caso está relacionado con un operativo… pic.twitter.com/03gfcuDXmT — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 6, 2026

En este contexto y el de la controversia que también enfrenta el estado de Querétaro, la jefa del Poder Ejecutivo reiteró que cualquier colaboración que un gobierno local busque con un gobierno extranjero necesita pasar por la valoración del Consejo de Alto Nivel de Seguridad y solicitar la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Para poder hacer, cualquier entidad de la República, cualquier gobierno de los estados, para poder tener relación con el gobierno de Estados Unidos, alguna de sus agencias o algún otro gobierno, no necesariamente Estados Unidos, que tenga que ver principalmente con la materia de seguridad, tiene que pasar por este Grupo de Alto Nivel y tiene que solicitar la autorización a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en el grupo de alto nivel se evalúa si es factible hacerlo o no bajo los criterios de nuestras leyes y de los principios de política exterior”, subrayó.

En meses pasados, la gobernadora de Chihuahua acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, en aquel momento Maru Campos afirmó que “salgo a dar la cara, porque tengo la dignidad para hacerlo”.

“Yo no me escondo”, dijo Maru Campos en un discurso afuera de las instalaciones de la Fiscalía.

Maru Campos dijo que buscan perseguirla y fabricarle un caso para convertirla en inculpada.

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LMCT