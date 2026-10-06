Cae Iván ‘N’, alias ‘El Tanque’, operador del CJNG sancionado por EU y cercano a ‘El Mencho’

Fuerzas federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en cuatro estados del país y sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su pertenencia al círculo cercano del líder criminal abatido Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Así lo informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de una publicación en redes sociales, en donde destacó que la detención de alias “El Tanque” ocurrió ayer, 5 de octubre, tras un operativo interinstitucional federal para el cual brindó información el Gobierno estadounidense mediante la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Iván "N", alias "El Tanque", fue identificado como operador regional del CJNG en cuatro estados. ı Foto: SSPC

García Harfuch informó que alias “El Tanque” fue detenido en flagrancia y, resultado del operativo, también le fueron decomisados un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas.

Operador del CJNG, vinculado con extorsión y huachicol y sancionado por EU: él es “El Tanque”

En la misma publicación, García Harfuch destacó que alias “El Tanque” fue identificado como operador regional del CJNG con actividades en cuatro estados: Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

El secretario de Seguridad destacó que al detenido se le vincula con los delitos de:

Homicidio

Extorsión

Privación ilegal de la libertad

Robo de hidrocarburos

Lavado de dinero

Tráfico de drogas

Asimismo, García Harfuch remarcó que alias “El Tanque” fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en septiembre de 2024 por sus vínculos con la citada organización criminal y por su cercanía con el abatido líder Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

Detención de alias "El Tanque" fue resultado de operativo interinstitucional, intercambio de información con la DEA y apoyo de gobiernos de Jalisco y Veracruz. ı Foto: SSPC

En tanto, el detenido es señalado por autoridades mexicanas por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, en 2015, en el cual, recordó García Harfuch, perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal.

Así fue el operativo para detener a “El Tanque”

Finalmente, Omar García Harfuch destacó que, en el operativo para detener a Iván “N”, “El Tanque”, participaron elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional.

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.

El 5 de octubre, en… pic.twitter.com/bvzeZkeqVI — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

Fue ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, García Harfuch agradeció la colaboración de los gobiernos de Veracruz y Jalisco, y reconoció personalmente a sus mandatarios: Rocío Nahle y Pablo Lemus, respectivamente.

El secretario de Seguridad destacó que alias “El Tanque” será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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