La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó este lunes 23 de noviembre de 2026 que las autoridades tienen ubicados alrededor de 40 domicilios por la investigación de corrupción en el INE.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, informó este lunes que se tienen ubicados alrededor de 40 domicilios como parte de la investigación por presuntos actos de corrupción cometidos al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), expediente que involucra a la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei, y al empresario proveedor José Alfredo Hernández Casillas, entre otras personas.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la Cámara de Diputados, la fiscal general precisó que la carpeta de investigación no se limita únicamente a inmuebles vinculados con Taddei y Hernández Casillas, sino que abarca una indagatoria más amplia para deslindar responsabilidades penales.

“Tuvimos ya la diligencia ministerial en el INE para obtener documentación. En este momento les puedo comentar que tenemos ubicados alrededor de 40 domicilios”, declaró Ernestina Godoy ante los medios de comunicación.

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“Hay 15 carpetas de investigación contra funcionarios del INE y 40 domicilios por catear del caso Taddei”, revela Ernestina Godoy, titular de la FGR @ErnestinaGodoy_ @FGRMexico @INEMexico pic.twitter.com/KvmpsIJpfe — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) November 23, 2026

Aún no hay órdenes de aprehensión contra Guadalupe Taddei

Asimismo, la funcionaria federal explicó que personal especializado de la institución realiza actualmente el análisis técnico de los archivos recabados durante las diligencias en el órgano electoral.

“Están nuestros peritos trabajando en la revisión de la documentación. No es denuncia solo contra Taddei, sino general, y estamos viendo quién puede resultar responsable”, agregó la titular de la Fiscalía General de la República.

Respecto a la situación jurídica de los señalados y la posible existencia de mandamientos judiciales en su contra, información de la FGR confirma que tanto Guadalupe Taddei como José Alfredo Hernández Casillas permanecen aún en territorio mexicano, aunque hasta el momento no se han girado órdenes de aprehensión en contra de ninguno de los dos.

“No los estamos buscando todavía, pero la indagatoria los involucra a ella, al proveedor y a varios más”, puntualizó Ernestina Godoy al aclarar el estado procesal del caso.

La investigación cobró relevancia pública luego de que medios de comunicación difundieran grabaciones en las que se exhibía la cercanía entre el empresario José Alfredo Hernández Casillas y la expresidenta del INE, así como presuntos actos de corrupción ejecutados para beneficiarse indebidamente de recursos públicos.

No obstante, la fiscal general subrayó que el material audiovisual difundido públicamente no basta por sí solo para solicitar y liberar órdenes de captura, por lo que debe someterse a dictámenes periciales formales.

“Los videos de Taddei no son prueba suficiente. No afirmé que no haya pruebas, para mí un video tiene que ser analizado por perito para ser tomado en cuenta, estamos en eso”, concluyó Ernestina Godoy.

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JVR