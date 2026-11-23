El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, durante la presentación de detalles sobre la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", el 23 de noviembre de 2026.

Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, había sido detenido en cuatro ocasiones entre 2014 y 2015, aunque fue liberado. El pasado 20 de noviembre fue recapturado en un operativo que “no tiene que ver nada” con una “guerra” contra el crimen, afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

En conferencia de prensa, el general detalló que “Chapo Isidro” fue detenido en tres ocasiones en 2014 en Sinaloa, por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El 16 de abril del 2015 fue capturado por cuarta vez en el municipio de Guasave por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y por delitos relacionados con armas de fuego.

Al ofrecer un balance de la “Operación Centella”, Trevilla Trejo detalló que los trabajos iniciaron tres meses atrás, cuando el Consejo de Seguridad Nacional acordó un “intercambio de información muy importante” con Estados Unidos.

Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", detenido el 20 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro / Defensa

16 agresores abatidos, 12 detenidos en el marco de la Operación Centella

Además, las autoridades mexicanas autorizaron el sobrevuelo de drones estadounidenses para precisar la ubicación de “Chapo Isidro” en Guasave.

Derivado de la operación se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y un enfrentamiento para intentar evitar y el traslado del presunto líder criminal. Durante el intercambio de disparos, 16 presuntos agresores fueron abatidos, 4 militares perdieron la vida y otros 10 resultaron lesionados.

Como resultado, también fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, segundo al mando de la organización Beltrán Leyva, y Panfilo “N”, identificado como operador logístico. Ambos son primos de “Chapo Isidro”. Asimismo, fue capturado José Luis “N”, operador financiero y cuñado del presunto líder criminal.

Asimismo, en operaciones consecuentes, fueron detenidos otros 12 integrantes de la organización criminal; además, entre el 21 y 22 de noviembre se retiraron 21 bloqueos carreteros.

Durante la “Operación Centella”, las autoridades aseguraron armas largas, dos fusiles Barret, una ametralladora calibre -50, otra calibre .56, lanzagranadas y 17 vehículos, entre ellos ocho con blindaje artesanal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación de detalles sobre la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", el 23 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Trevilla Trejo negó que, pese a la reacción de las Fuerzas Armadas, el operativo represente el inicio de una confrontación con el crimen organizado.

“No, para nada”, respondió al ser cuestionado sobre si acciones como las del 20 de noviembre podrían considerarse una “guerra”. “No tiene que ver nada con una con un conflicto armado entre fuerzas regulares. Esta fue una operación relacionada con la seguridad pública. Prueba de ello es que no hubo gente inocente afectada, como usualmente ocurre en conflictos armados”, afirmó.

También rechazó que la capacidad de armamento de la delincuencia organizada supere a la de las autoridades mexicanas, y aseguró que el Ejército está preparado para hacerle frente.

“No, no es mayor. Estamos preparados, estamos adiestrados, estamos equipados. No lo buscamos ni lo deseamos”, sostuvo.

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cehr