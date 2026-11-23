Resguardado por autoridades federales, Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, fue trasladado al penal “El Altiplano”, donde permanecerá recluido mientras se define su situación jurídica.

“Chapo Isidro” permanecía bajo custodia en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas sobre la avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, a donde fue trasladado tras su detención.

Alrededor de las 16:30 horas de este lunes, el presunto líder de la organización Beltrán Leyva abandonó la FEMDO y fue trasladado al centro penitenciario ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, después de que un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra.

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Más temprano, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la autoridad judicial también dictó prisión preventiva contra Germán “N”, alias “Serafín”, primo y principal colaborador de “Chapo Isidro”, así como contra su cuñado y presunto operador financiero, José “N”.

Los tres fueron detenidos el pasado 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa, y se les imputan posibles delitos contra la salud y de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

#FGR fórmula imputación en contra de Fausto “N” y dos personas más, y obtiene prisión preventiva en su contra por su posible participación en los delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de… pic.twitter.com/jNEhuEOfvT — FGR México (@FGRMexico) November 23, 2026

FGR descarta extradición de ‘Chapo Isidro’ a Estados Unidos

Por otra parte, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que no se tiene contemplado, “por el momento”, extraditar a Estados Unidos a Fausto Isidro Meza Flores.

“Por el momento (...) va a ser juzgado aquí en el país”, sostuvo la fiscal en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, durante la que detalló que la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa cuenta con órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

“Vamos a juzgarlo aquí en el país”, reiteró Godoy Ramos, al asegurar que se respetará el debido proceso luego de que la defensa legal de “Chapo Isidro” solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

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cehr