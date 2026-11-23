En el marco de la ceremonia del 201 Aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, develaron el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2905 que rinde homenaje al Día de la Armada de México.

Acompañaron este significativo acto la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; así como las Niñas y Niños Gritones de Lotería Nacional, quienes pronunciaron en su tradicional porra los 201 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar – Día de la Armada de México.

Durante esta ceremonia encabezada por la primera mandataria, se presentó esta emisión de Lotería Nacional que honra el legado y reconoce la destacada labor de las mujeres y hombres que, con honor, deber, lealtad y patriotismo, resguardan los mares y costas del territorio nacional.

El billete develado por la Presidenta de la República e integrantes de su gabinete, presenta el diseño “Una mujer me dijo: Sí puedes”, enmarcado en el proyecto “Mujeres de Mar: Detrás de una gran mujer, hay otra”, impulsado por la iniciativa Di Lo Bueno de México. Es resultado de una colaboración entre la Secretaría de Marina-Armada de México y la Fundación SIMSA, para rendir homenaje a las mujeres que sirven a México desde el mar, el aire y la tierra.

La emisión consta de 20 diseños enmarcados en el homenaje “Mujeres de Mar: Detrás de una gran mujer, hay otra” y dedicados al Día de la Armada de México, lo que perpetúa el recuerdo de una fecha de singular trascendencia para México, proyectando su legado histórico como un símbolo que llegará a todos los rincones de la República.

Lotería Nacional, por medio de esta colaboración con la Secretaría de Marina-Armada de México, reafirma su compromiso con difundir y enaltecer los valores que distinguen y fortalecen el orgullo de ser mexicanos.

Por otra parte, “Di Lo Bueno de México” es una campaña de difusión cultural y proyección digital que promueve la identidad nacional, el patrimonio, las historias y los valores de México, a fin de preservar y difundir la conversación positiva sobre nuestro país.

Para el Sorteo Superior No. 2905 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios; se celebrará el viernes 27 de noviembre del presente año, a las 20:00 horas. Se emitieron dos millones 400 mil cachitos que ya están disponibles con las billeteras y billeteros, en los puntos de venta autorizados, en miloteria.mx y en la App MiLotería. Será transmitido por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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FGR