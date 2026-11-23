Autoridades civiles y navales encabezan la conmemoración por los 201 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar, enfocada en innovación tecnológica y soberanía.

Hoy, en una ceremonia encabezada por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, acompañada por el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México así como autoridades militares y civiles, la Secretaría de Marina-Armada de México conmemoró la Consolidación de la Independencia en la Mar, acontecimiento histórico que marcó una de las etapas fundamentales en la construcción de la soberanía nacional.

Durante esta Ceremonia, el Almirante Secretario de Marina expresó que la Armada de México ha evolucionado para fortalecer sus capacidades operativas mediante el desarrollo de tecnología propia, el empleo de inteligencia artificial y la incorporación de sistemas especializados que permitan mejorar el conocimiento del entorno marítimo, anticipar riesgos y fortalecer la toma de decisiones. Asimismo, resaltó que la Institución mantiene su compromiso con la protección de los mares, puertos, aduanas marítimas e instalaciones estratégicas; la búsqueda y rescate; el combate a las actividades ilícitas; y el apoyo a la población civil. En este sentido, señaló que se trabaja para consolidar “una actuación más estratégica, anticipativa y eficaz, sustentada en la inteligencia naval”.

De igual manera, enfatizó el fortalecimiento de la industria naval mexicana mediante la construcción del Buque Patrulla Oceánica Clase Yucatán, que incorporará tecnología desarrollada por la propia Institución.

Finalmente, destacó que el objetivo es consolidar “una Armada con mayor autonomía tecnológica, capacidad de respuesta y visión de futuro”, con presencia y capacidades en los dominios marítimo, aéreo, terrestre, submarino y del ciberespacio, única con las capacidades suficientes para responder a distintos escenarios. “Por ello nuestra responsabilidad será siempre, estar preparados, actuar con firmeza dentro del marco de la ley y responder a la confianza que la Nación deposita en nosotros”, resaltó.

Por su parte, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas destacó el papel de la Secretaría de Marina en el desarrollo científico y tecnológico del país para generar tecnología propia. Se mencionó el desarrollo de aeronaves no tripuladas, la fabricación de sistemas de comunicación y el despliegue de boyas oceanográficas y meteorológicas en el océano Pacífico, que permiten obtener información sobre las condiciones del mar y la atmósfera. Asimismo, resaltó que estas iniciativas, desarrolladas en coordinación con instituciones nacionales de educación e investigación, al señalar que “la independencia también significa tener la capacidad de producir, de innovar, de generar conocimiento”.

Como parte de esta Ceremonia el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México (ININDETEC) mostró proyectos de Mando y Control Naval: que muestran cómo la integración de sensores, radares y sistemas de intercambio de datos. Modulo de Comunicaciones y Sistemas Antidrones: enfocado en el desarrollo de soluciones propias de comunicación que favorecen la interoperabilidad, así como en capacidades para detectar y contrarrestar amenazas; y Sistemas Autónomos Multidominio: que reúne equipos marítimos, terrestres y aéreos para ampliar la capacidad de atención, respuesta y facilitar operaciones en zonas de difícil acceso.

Así, la trayectoria histórica de la Armada de México encuentra continuidad en el desarrollo científico y tecnológico, al transformar la experiencia institucional en nuevas capacidades para atender los desafíos del presente y anticiparse a los del futuro, refrendando el legado de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo que distingue a sus integrantes como pilares para consolidar una Institución moderna, preparada y capaz de responder a las necesidades de México.

am