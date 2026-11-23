La alcaldía Iztacalco, dirigida por Lourdes Paz Reyes, gastó 68 millones 372 mil pesos en la contratación de personal por honorarios durante 2025, pero no entregó toda la documentación necesaria para comprobar cómo se realizaron esos servicios, detalló la Audtoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).

En su Segundo Informe Parcial de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública capitalina, la entidad autónoma reportó que la demarcación no presentó 14 de los 20 contratos correspondientes a los folios con los montos más altos, por lo que no pudo verificar qué actividades desempeñaban esas personas empleadas ni si sus contrataciones se ajustaron a los periodos autorizados.

El gasto de Iztacalco en la partida 1211, referente a Honorarios Asimilables a Salarios, fue el tercero más alto entre las 16 alcaldías capitalinas, sólo por debajo de otras dos demarcaciones. Para revisar el ejercicio de esos recursos, la ASCM examinó el programa de contratación, integrado por 650 folios, y seleccionó una muestra de 200 expedientes de personas prestadoras de servicios.

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El Dato: La alcaldía Iztacalco redujo 23.87 por ciento el presupuesto para servicios de vigilancia en 2026, pero hay cifras récord de denuncias de extorsión y narcomenudeo.

La revisión encontró que varios expedientes no tenían documentos básicos para acreditar los requisitos de contratación. En 10 casos faltaba una copia certificada del acta de nacimiento; en uno, el Registro Federal de Contribuyentes o la Constancia de Situación Fiscal; en 20, el comprobante del máximo nivel de estudios, y en siete, un comprobante de domicilio reciente.

También faltaban las dos fotografías tamaño infantil en 24 expedientes y la constancia federal de no inhabilitación en otros cinco. Una omisión se repitió en toda la muestra: ninguno de los 200 expedientes contenía el manifiesto de las personas contratadas de no tener un juicio laboral contra el Gobierno de la Ciudad de México.

La falta de documentación no fue el único problema, ya que la Auditoría reportó que en dos casos la alcaldía tampoco presentó los contratos, por lo que no pudo comprobar si se habían elaborado con el modelo oficial ni si los pagos mensuales correspondían a los montos autorizados y al tabulador vigente en 2025.

LAS ADVERTENCIAS ı Foto: Especial

2 Años tiene Lourdes Paz como alcaldesa de Iztacalco

A esto se sumó la falta de 14 contratos de los 20 folios mayores autorizados. En esos hechos, la auditoría de la Ciudad de México no pudo verificar si las actividades contratadas eran distintas de las funciones que corresponden al personal de estructura de la alcaldía.

Tampoco pudo comprobar si los documentos se habían firmado dentro de la vigencia autorizada para el programa de contratación.

El señalamiento es relevante, porque los contratos por honorarios deben corresponder a servicios específicos y no a funciones de servidores públicos de estructura. Sin los documentos, la auditoría no pudo determinar si las contrataciones revisadas cumplían con esa condición.

Otro incumplimiento fue que Iztacalco no registró ni reportó mensualmente a la Secretaría de Administración y Finanzas el número de prestadores de servicios contratados. Además, no acreditó la entrega del formato H02, para solicitar el aval de los folios con importes mayores homologados al personal de estructura.

10 De 200 contratos no tenían el acta de nacimiento certificada

La ASCM también determinó que Iztacalco contó con suficiencia presupuestal para tramitar la autorización de su programa, presentó las solicitudes correspondientes, pero mantuvo vacantes las plazas al menos un mes antes de ocuparlas.

Sin embargo, las explicaciones y documentos que la alcaldía entregó durante la confronta no fueron suficientes para aclarar todos los señalamientos. La entidad autónoma aclaró que los resultados relacionados con la autorización del programa y la contratación de prestadores de servicios no quedaron desvirtuados.

En total, la revisión derivó en nueve observaciones, nueve recomendaciones y cinco áreas de oportunidad relacionadas con el control interno. También se señalaron dos probables potenciales promociones de acciones.

Entre las recomendaciones, la ASCM solicitó a la alcaldía mejorar la integración de los expedientes, utilizar los modelos oficiales de contrato, verificar que los pagos correspondan a los montos autorizados y evitar que los servicios contratados comprendan funciones del personal de estructura.

EL PENDIENTE. Aunque al cierre de su Segundo Informe de Gobierno, el 21 de noviembre, Paz Reyes aseguró que acudía a “rendir cuentas, de frente y sin esconder nada”, su discurso se concentró en presumir resultados operativos, obras y programas sociales, sin plantear un compromiso claro con la transparencia y el acceso a la información pública.

La morenista recordó sus programas para mejorar la seguridad y apoyar con la mejora del espacio público, pero no hizo referencia a mecanismos para transparentar el ejercicio del presupuesto, facilitar la consulta de contratos o fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las decisiones de su administración.

“La confianza no se pide: se gana con trabajo, con respuestas y resultados”, expresó ante cientos de vecinos.