Agentes capitalinos y federales llevaron a cabo dos cateos en Tlalpan y Coyoacán en los que detuvieron a Jehry “N”, presunto líder de una célula delictiva dedicada a la venta y compra en el mercado negro de relojes de lujo robados, así como a tres de sus supuestos cómplices.

La mañana de este domingo, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la aprehensión del sujeto en Coyoacán, quien estaría ligado a atracos violentos a usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Como parte de las acciones para combatir los delitos de alto impacto en la capital, policías de la SSC detuvieron en inmediaciones de la colonia Santa Catarina, en Coyoacán, a Jehry ‘N’, presunto líder de una célula delictiva relacionada con la compra y venta en el mercado negro de relojes de lujo robados con violencia a habitantes y residentes de la Ciudad de México”, escribió en X.

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Jehry “N” (izq.) y sus presuntos cómplices tras ser aprehendidos, ayer. ı Foto: Especial

De acuerdo con la SSC, los trabajos de investigación en torno a las denuncias por robo de relojes de alta gama y otros artícupermitieron ubicar un negocio comercial al que eran llevados los objetos y, posteriormente, eran ofrecidos al público.

Debido a ello, y luego de presentar las debidas pruebas, un juez de control ordenó el cateo del negocio, así como de un predio en Tlalpan. Ambos se realizaron simultáneamente por policías capitalinos en coordinación con elementos de la fiscalía local, la Marina y la Guardia Nacional.

En el primer caso, los uniformados acudieron al comercio localizado en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, colonia Santa Catarina, de la alcaldía Coyoacán. Aquí aseguraron tres relojes de alta gama, una báscula gramera negra, dos mochilas y tarjetas bancarias.

En el sitio los agentes también aseguraron un arma de fuego, ocho cartuchos útiles, un cargador metálico, 31 bolsitas con marihuana y 60 más con piedra, así como cuatro celulares y un vehículo.

Durante estas acciones, los elementos locales y federales detuvieron en las inmediaciones del negocio a Jehry “N”, quien se identificó como propietario de la joyería, además de dos sujetos más y una mujer.

En la segunda acción coordinada, los uniformados catearon un inmueble ubicado en la calle Don Refugio, en la colonia Coapa Segunda Sección, en Tlalpan. En este sitio aseguraron dos cajas rectangulares verde oscuro con tarjetas.

Al respecto, Vázquez Camacho reiteró que la SSC continúa con las acciones para combatir a la delincuencia y salvaguardar a la ciudadanía.

“En la SSC refrendamos nuestro compromiso por continuar con trabajos de inteligencia e investigación que deriven en la detención de quienes atentan contra la seguridad, patrimonio y tranquilidad de las y los ciudadanos”, escribió el funcionario capitalino en X.