¿Cómo va la tabla de riesgo de La Mansión VIP hoy 22 de noviembre 2026?

Este domingo, se revela al segundo eliminado de La Mansión VIP 2, de acuerdo con el participante que haya recaudado la menor cantidad de votos a comparación de sus competidores que se encuentren en la tabla de riesgo.

Esta semana hubo mucho movimiento respecto a quiénes podrían quedar fuera del programa, ya que los nombres de Odette Orlena y de Doña Alegría entraron y salieron en cuestión de días.

Los que se van a la tabla de riesgo son

Edwin, Rod, Daybi y Yetus.

Se me antoja mandar SC por #Yetus#LaMansiónVIP2 pic.twitter.com/pbetm5vDMg — alys ☕ (@Adlcdelacruz) November 22, 2026

Finalmente, los participantes votaron y al final fueron cuatro los invitados de La Mansión VIP en zona de riesgo, dos de ellos siendo esta su primera semana en la competencia.

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Y es que hay que recordar que hace unos días entraron Yetus y Deiby Ruiz a la competencia y heredaron los puntos de sus antecesores, por lo que permanecieron entre los niveles más bajos de la tabla y por este motivo, alguno podría ser eliminado pese a que en general, ambos han obtenido una buena recepción por parte del público.

Los otros dos partipantes en riesgo son Rod Contreras y Edwin Mendoza, este último por nominación directa de parte de Jorjais, lo que dejó ver que el juego ya comenzó.

¿Cómo va la tabla de riesgo en La Mansión VIP?

Entre los cuatro habitantes que están en riesgo de quedar fuera, de acuerdo con perfiles como La Mansión VIP Tracker señalan que los dos más votados serían Edwin Mendoza y Yetus Prime.

Así va la tabla de riesgo en La Mansión VIP hoy domingo 22 de noviembre 2026 ı Foto: Especial

En ese sentido, colocan en último puesto a Rod Contreras, siendo superado por varios miles de pesos por Deiby Ruiz, pese a que Rod es un personaje reconocido del entretenimiento digital en México y Deiby apenas se está abriendo paso en el país.

Cabe mencionar que cuando Rod fue confirmado para La Mansión VIP, hubo fuertes críticas en su contra por parte de quienes no lo consideraban un personaje interesante.

Ahora, pese a que ha hecho mancuerna con varias participantes, el tiktoker parece que sigue sin cautivar por completo al público, lo que habría generado que no reciba el apoyo como sucede con otras personalidades.

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