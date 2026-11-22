Paola Dalay y César Romo volvieron a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras compartir imágenes de unas vacaciones en la playa.

La influencer y el futbolista se dejaron ver juntos en Cancún, imágenes que desataron opiniones divididas en redes sociales. El viaje ocurre días después de que José Eduardo Derbez, expareja de Dalay, fuera relacionado sentimentalmente con la DJ Mariana Bo.

Estas son las FOTOS de Paola Dalay y César Romo en la playa que desatan críticas

La nueva pareja compartió varias fotografías en Instagram en las que se muestran descansando frente al mar, haciendo algunos recorridos por restaurantes y disfrutando de espectaculares atardeceres en Cancún.

Paola Dalay destacó especialmente por una sesión fotográfica en la que lució un bikini blanco acompañado de un kimono estampado en tonos negros.

Sin embargo, la fotografía que más comentarios provocó fue una tomada frente al espejo de un elevador, donde la creadora de contenido y el deportista posaron juntos presumiendo sus looks playeros.

La imagen se viralizó rápidamente y dividió opiniones entre usuarios, mientras algunos celebraron que ambos disfruten esta nueva etapa de sus vidas, otros cuestionaron que se vean tan cercanos, a menos de un mes de que Paola Dalay anunciara su ruptura con José Eduardo Derbez.

Fotos de Paola Dalay y César Romo en Cancún ı Foto: Captura de pantalla IG paodalay_2203

¿Cuándo anunciaron su separación Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

La Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaron su ruptura a través de un video publicado en Instagram el 1 de noviembre de 2026. Explicaron que la decisión se había tomado meses antes y que seguían unidos por el bienestar de su hija Tessa.

En redes sociales surgieron versiones que apuntaban a que Paola habría sido infiel al actor con el futbolista César Romo, en especial después de que se les vio juntos en el Gran Premio de México.

Sin embargo, la creadora de contenido negó haber sido infiel y aclaró que comenzó a salir con César después de que la relación con José Eduardo había terminado.

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