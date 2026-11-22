Hace unos días, Mía Rubín confirmó que su relación con Tarik Othón llegó a su fin; eran una de las parejas jóvenes más mediáticas del espectáculo mexicano de los últimos años.

La cantante reconoció que ambos decidieron poner punto final a una historia de amor que durante varios años compartieron públicamente a través de redes sociales y eventos familiares. En La Razón te contamos cómo se conocieron y cuánto tiempo duraron siendo novios.

Tarik Othón y Mía Rubín, ¿cómo se conocieron y cuánto tiempo duraron de novios?

La historia entre Mía Rubín y Tarik Othón comenzó en mayo de 2023, cuando se conocieron en una fiesta de cumpleaños organizada para Erik Rubín, padre de la intérprete. Según relató la propia cantante, la conexión entre ellos fue inmediata y comenzaron a salir prácticamente desde su primer encuentro.

En mayo de 2026, la pareja celebró tres años de relación compartiendo emotivos mensajes en redes sociales. En aquella ocasión, Mía Rubín recordó que todo ocurrió muy rápido, aunque siempre sintió que la relación avanzaba de forma natural y correcta. También describió a Tarik Othón como su compañero de vida, aventuras y mejor amigo.

Mía Rubín y Tarik Othón ı Foto: IG miarubinlega/tarik_othon_oficial

Mía Rubín anuncia su ruptura con Tarik Othón

Durante una plática con medios de comunicación Mía Rubín dio a conocer que terminó con su novio Tarik Othón. Declaró que la ruptura de dio en buenos términos y que fue por común acuerdo, por lo que expresó que sigue guardando un gran cariño por el joven.

“La verdad es que siempre le voy a desear lo mejor, él para mí es una persona muy especial”, dijo la hija de la conductora Andrea Legarreta y del exintegrante de Timbiriche Erik Rubín.

La intérprete también reveló que tomarán caminos separados debido a sus proyectos profesionales: “Él se va a seguir sus sueños a España y yo me quedo aquí a seguir los míos”.

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