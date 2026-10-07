Luis de la Rosa interpreta a Erik Rubín en Timbiriche, la serie

El elenco de la serie de Timbiriche cuenta con mucho talento joven que interpreta a los cantantes icónicos de la agrupación que marcó los años 80’s. Entre ellos, está Luis de la Rosa quien interpreta a Erik Rubín.

El joven actor cuenta con una carrera corta pero llena de éxitos y planea mantener la racha con la serie biográfica de una de las agrupaciones más importantes que ha tenido México, pues además ya tiene experiencia encarnando a personalidades destacadas de la música.

¿Quién es Luis de la Rosa?

Luis de la Rosa nació el 16 de agosto del 2001, por lo que actualmente tiene 25 años. Fue durante su juventud que un productor de la industria cinematográfica lo vio en la adaptación de Los Miserables. Lo contactó para ofrecerle el papel de Álex en Mientras el lobo no está

Lo invitaron a participar en el casting de la cinta y en 2017 debutó en dicha película. Por su desempeño recibió una nominación al premio Ariel en la categoría de actor revelación. También participó en varias películas mexicanas, obteniendo un papel protagónico en Un papá pirata.

Pero su carrera no terminó ahí y Luis alcanzó la fama al interpretar a Luis Miguel como adolescente en Luis Miguel: La serie y a Bruno Riquelme de la Mora en La casa de las flores, ambas producciones de Netflix.

Ahora, el joven interpreta a Erik Rubín en la nueva serie de ViX que cuenta la historia (ficcionada) de Timbiriche. Aunque el músico no es miembro fundador, fue el primer participante en unirse a la banda poco después de su debut, por lo que se considera clave en la banda.

Rubín estuvo en Timbiriche durante 8 años en su etapa original, desde su ingreso en 1983 hasta su salida en 1991. Años más tarde, participó en diversos reencuentros especiales del grupo, como los de 1998, 2007 y 2017.

Cabe mencionar sin embargo, que él junto con el resto de los ex integrantes de Timbiriche contaron que no se les consultó en lo absoluto para la serie, por lo que es probable que haya mucha ficción en medio de la historia, motivo por el que lo mejor sería no interpretar lo que suceda como realidad.

¿Quieres saber más?

Iker Solano es Diego Schoening en Timbiriche, la serie

¿Qué fue de Alexa Lozano de Timbiriche, quién era su esposo y de qué murió?

¿Qué pasó con Silvia Campos de Timbiriche?

¿Martha Zavaleta y Susana Zabaleta son hermanas?