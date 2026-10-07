Martha Zavaleta fue una de las principales figuras detrás de Timbiriche, quien formó parte de los primeros años de la agrupación mexicana y acompañó a los jóvenes artistas en momentos importantes.

Con la serie biográfica del grupo, han reaparecido videos del pasado en los que resalta la figura de la productora mexicana por su personalidad firme y dura con los chicos de la banda y su apellido ha generado dudas sobre si tiene algun parentesco con Susana Zabaleta.

¿Martha Zavaleta y Susana Zabaleta son hermanas?

Martha Zavaleta y Susana Zabaleta no son hermana. La confusión surge porque sus apellidos son casi idénticos, pero cabe mencionar que no son iguales como muchos pensarían.

El apellido paterno de Susana se escribe con la letra ‘b’; ella nació en Monclova, Coahuila, y sus padres son Alfonso José Zabaleta Margaín y María Enriqueta Ramos. Sus hermanos son Alfonso, Enrique y Gabriela.

Por otro lado lado, el apellido de Martha se escribe con ‘V’; se sabe que ella nació en 1944 en Ciudad de México, aunque se desconoce quiénes son sus padres.

Además, cabe destacar que la actriz y cantante tiene 62 años de edad en la actualidad, mientras que la productora tiene 88 años, por lo que entre ellas hay una diferencia de 26 años.

Es por estos motivos que queda claro que aunque comparten apellidos fonéticamente idénticos y ambas tienen una trayectoria destacada en el medio artístico mexicano, no existe un parentesco de hermandad entre ellas.

Pese a ello, ambas han sido figuras destacadas del entretenimiento que han destacado gracias a su rigurosidad para entregar productos de entretenimiento de calidad en sus proyectos públicos.

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