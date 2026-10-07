Diego Schoening es uno de los integrantes originales de Timbiriche, quien a través de los años ha estado ligado de una forma u otra al reconocido proyecto musical que inició en 1981.

El famoso entró al proyecto con once años de edad, tras formarse artísticamente en el centro de capacitación de Televisa bajo la tutela de Víctor Hugo Farril y Marta Zavaleta. Ahora te contamos quiénes son sus padres.

¿De quién es hijo Diego Schoening?

Diego Schoening es hijo del escritor y matemático Arturo Schoening y de la antropóloga Fraterna Pérez Plaja, aunque creció bajo el cuidado de su padre y la actriz y productora Martha Zavaleta, quien fue pareja de su padre y a quien considera como una madre.

Arturo trabajó en programa para Radio UNAM y fue director de la unidad de traducciones de la enciclopedia americana Groliere y en 1969 tradujo la obra del profesor, filósofo y científico canadiense Marshall Mcluhan, que despertó su interés por el medio televisivo.

En 1970 se incorporó al equipo de escritores de Ernesto Alonso y creó el guión de varias telenovelas. En 1977 fue contratado por Valentín Pimstein como escritor de análisis estructural y de apoyo, así como por Emilio Larrosa para diseñar y escribir programas unitarios.

Fue en los pasillos de la televisora que Arturo conoció a Martha Zavaleta, cuando ella comenzó a trabajar ahí; ella aseguró que aunque no fue amor a primera vista, hubo una conexión bonita desde el inicio.

Martha confesó que ella no comprendíó del todo como inició una relación con ella, al considerarlo un hombre muy apuesto, bello e inteligente. “Yo me sentía muy poa cosa”, admitió ella.

Fue en 2019 que Diego Schoening informó sobre la muerte de su padre: “Mi papito ya está en el cielo. Un gran hombre lleno de amor, de generosidad, de talento, un gran papá, abuelo, esposo, amigo y a quien siempre le estaré agradecido por guiarme y convertirme en lo que soy”, escribió en redes sociales.

¿Quieres saber más?

¿Quién es Osvaldo Benavides, actor que interpreta a Luis de Llano en la serie Timbiriche?

¿Quién es Andrea Chaparro, la hija de Omar Chaparro que interpreta a Edith Márquez en la serie Timbiriche?

¿Quién es Clara Dalmao, quien interpreta a Thalía en la serie Timbiriche, y de dónde es?

¿Cómo fue en la vida real la relación de Luis de Llano y Sasha Sokol?