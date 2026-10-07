¿Cómo fue en la vida real la relación de Luis de Llano y Sasha Sokol?

Uno de los temas más polémicos que se abordará en la serie de Timbiriche será la inquietante relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol, un secreto que se mantuvo hasta que la cantante decidió revelar lo ocurrido.

Fue en marzo de 2022 que la famosa hizo una publicación a través de sus redes sociales donde acusó al productor de abuso sexual y emocional por la diferencia de edad y desigualdad de poder en ese momento.

El productor, en 2017 en la CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Por este motivo, hubo una demanda por daño moral donde Luis de Llano minimizó los hechos, pero finalmente fue encontrado culpable y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la condena en su contra.

Pese a esto, él ha enfrentado medidas de apremio y arrestos administrativos por incumplir con las disposiciones de la sentencia emitida, al no haber aún emitido una disculpa público para Sasha Sokol.

La historia de Sasha Sokol y Luis de Llano

Luis de Llano era el productor del grupo Timbiriche donde Sasha participaba, lo que implicaba una posición de autoridad sobre ella desde el inicio.

Cuando inicio la relación “romántica” entre ellos en los años 80s, la joven tenía apenas 14 años, mientras que él ya era un hombre de 39 años de edad, por lo que la diferencia de edad era muy considerable.

@user30750804936968 Caso Sasha Sokol_ Cómo Luis de Llano destruyó a una estrella _ Timbiriche P2-1 ♬ original sound - Hangars

Esta relación desigual se mantuvo durante un total de cuatro años. Además, por años la mujer tuvo miedo de hablar sobre lo que le había sucedido por la carrera como productor y representante de su agresor.

Cabe mencionar que la serie de Timbiriche confirmó que sí abordará la historia de Sasha Sokol y Luis de Llano; sin embargo, también ha detallado que es una serie “inspirada en la realidad”, por lo que ha dejado en evidencia que permitió muchas libertades creativas.

Asimismo, Sasha realizó una publicación en sus redes sociales en la que afirmó que ni ella ni varios de sus compañeros de la agrupación fueron consultados o participaron de ningún modo en la producción de la serie.

De este modo, destacaron la posiblidad de que haya mucas historias dramatizadas o simplemente inventadas por la producción para hacer la historia más atractiva.

Trailer extendido de la bioserie de #Timbiriche para @VIX y por lo que se puede apreciar tendra mucho foco lo ocurrido con Luis de Llano y Sasha Sokol asi como los excesos de cada miembro del grupo y la eterna rivalidad de Paulina Rubio-Thalia. pic.twitter.com/DzljPY54zR — NUBIA🐇 (@NubiaArizaga) October 6, 2026

¿Quieres saber más?

Timbiriche se deslinda de la serie de ViX: ‘Ninguno participó en la creación’

¿Quién es Clara Dalmao, quien interpreta a Thalía en la serie Timbiriche, y de dónde es?

Luis de Llano sale de la cárcel tras desacato en caso Sasha Sokol