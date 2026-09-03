Luis de Llano fue liberado este jueves luego de ser arrestado y remitido al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de San Fernando, en Tlalpan, Ciudad de México, ayer.

El productor permaneció alrededor de 24 horas detenido por desacato, ya que se resiste a cumplir la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Sasha Sokol, quien lo denunció por daño moral y abuso.

La cantante y exintegrante de Timbiriche, emprendió un proceso legal contra Luis de Llano en 2022, pues él continuó ofreciendo entrevistas en las que hablaba de la relación que sostuvieron cuando ella tenía 14 años y el productor 39. Además, se comprobó que la artista fue víctima de abuso sexual infantil.

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Luis de Llano sale de la cárcel tras desacato en caso Sasha Sokol

El periodista Ernesto Buitrón aseguró que la defensa del productor metió un amparo tras el arresto, durante la madrugada del 3 de septiembre. El abogado defensor declaró que su detención había sido “ilegal y arbitraria”.

Finalmente, este jueves, Luis de Llano fue liberado y salió, entre gritos y empujones, del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de San Fernando. Pese a que estuvo rodeado de prensa, no dio ninguna declaración.

#ÚltimaHora | El productor Luis de Llano salió del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, al sur de la CDMX, por incumplir la resolución de la SCJN por el caso Sasha Sokol. #LasNoticiasDeFORO con @juliosilvadc | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo |… pic.twitter.com/93zdAaMPZL — N+ FORO (@nmasforo) September 4, 2026

El caso, ha sido un constante estira y afloja. En mayo de 2023, un juez dictó que Luis de Llano cometió daño moral contra Sasha Sokol y le ordenó abstenerse de hablar del caso. En septiembre de ese mismo año, el productor apeló la decisión de las autoridades, pero el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX confirmó y amplió los efectos de la condena.

Fue hasta junio de 2025 que la SCJN ratificó la sentencia contra De Llano de manera definitiva y le negó el amparo. Deberá ofrecerle a la intérprete una disculpa pública y entregar una suma económica destinada a una institución de defensa de menores víctimas de abuso sexual.

Tras la detención de Luis de Llano, ayer, alrededor de las 6:00 pm, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que la acción corresponde a una “medida de apremio por desacato de acuerdo con lo ordenado por una jueza del Tribunal Superior de Justicia”.

Mientras tanto, el equipo legal de Sasha Sokol informó en un comunicado que “de continuar con el incumplimiento de la sentencia y el desafío sistemático de las órdenes judiciales, podría configurarse un delito que implica hasta cinco años de prisión”.

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