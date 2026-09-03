Arrestan a Luis de Llano por desacato en caso de Sasha Sokol

En un hecho inédito en el mundo del espectáculo mexicano, ayer el productor Luis de Llano fue arrestado y remitido al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de San Fernando, en Tlalpan, Ciudad de México, por incumplir durante meses su condena judicial relacionada con la denuncia por daño moral y abuso que promovió la ex-Timbiriche Sasha Sokol, debido a que el inculpado seguía hablando de la relación que sostuvieron cuando ella tenía 14 años y él, 39, además de que se comprobó que ella fue víctima de abuso sexual.

De Llano fue detenido a las 18:13 horas en ejecución de dos órdenes emitidas por una juez del Tribunal Superior de Justicia, al resistirse a cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Se ha negado a grabar y exhibir al juzgado una disculpa pública y a publicar la síntesis de la sentencia donde se confirmó su responsabilidad por daño moral en contra de la artista al haberse comprobado que fue víctima de abuso sexual siendo menor de edad”, dio a conocer en un comunicado el equipo legal de la cantante y actriz.

El Dato: La SCJN también sentenció a Luis de Llano a pagar una suma económica que sería donada a una asociación civil.

El productor estará 15 horas, “como medida de apremio por desacato de acuerdo con lo ordenado por una jueza del Tribunal Superior de Justicia”, detalló la noche de ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

“De continuar con el incumplimiento de la sentencia y el desafío sistemático de las órdenes judiciales, podría configurarse un delito que implica hasta cinco años de prisión”, precisó el equipo legal.

El pasado mes de junio, la artista reclamó que se había cumplido un año desde que la SCJN condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral sin que el productor hiciera una disculpa pública. “La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar?”, cuestionó en sus redes sociales. Ayer, finalmente, fue detenido por no acatar las medidas.

En aquel pronunciamiento, la actriz reclamó: “Luis quiere prolongar su impunidad, lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Sólo aplazar, porque la sentencia es irrevocable”.

El camino hacia la búsqueda de justicia de Sasha Sokol ha implicado cuatro años desde que decidió denunciarlo, a los que se suman “más de cuatro décadas desde que abusó de mí”, señaló para evidenciar lo que atraviesan las mujeres en el sistema de justicia del país.

Incluso el pasado 8 de marzo, Sasha Sokol denunció la revictimización a la que ha estado sujeta, desde que hizo pública su denuncia en redes sociales hasta el proceso judicial que emprendió.

“Quiero que él acepte públicamente lo que en verdad pasó; para que quienes creyeron mentiras dejen de revictimizarme con mensajes como el que hoy me tomo el tiempo de aclarar —y para que la culpa recaiga en el único que la tiene: Luis de Llano”, respondió a una persona que la cuestionó.

TORTUOSO CAMINO

2022:

6 de marzo. Luis de Llano ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que minimizó el abuso contra la artista cuando ella era menor de edad.

8 de marzo. Sokol hizo público que Luis de Llano sostuvo una relación con ella cuando tenía sólo 14 años de edad, mientras él, 39.

Julio. Interpuso formalmente una demanda por la vía civil, reclamando la reparación del daño moral.

2023:

10 de mayo. Un juez dictó que Luis de Llano sí había cometido daño moral y ordenó al productor abstenerse de hablar del caso.

Septiembre. Luego de una apelación, el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX confirmó y amplió los efectos de la condena.

2025:

Junio. La SCJN atrajo el caso y ratificó la sentencia contra el productor de manera definitiva y le negó el amparo.