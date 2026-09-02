Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 2 de septiembre

Este miércoles 2 de agosto se llevan a cabo las nominaciones en La Casa de los Famosos México 2026, dónde se van a definir a los habitantes nominados, los participantes que podrían salir el próximo domingo de la competencia.
El pasado martes, Aldo Rendón abandonó el reality show por motivos de salud, un tema que generó preocupación entre sus compañeros, así como el público. Cabe mencionar además que Ese Pérez fue nominado de manera directa por el líder.
Así nominaron en La Casa de los Famosos México 2026
En esta ocasión, las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 se llevaron a cabo de manera diferente. En ese sentido, los participantes van a tirar fichas con el rostro de los habitantes y donde caigan determinará cuántos puntos tendrán.
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Brianda Deyanara
- Cynthia Klitbo -3 puntos
- Flor Vigna 0 puntos
- Karina Torres
Ernesto Laguardia
- Flor Vigna 2
- Gema Garoa 0
- Karina Torres -2
Mariana Ochoa
- Yahir -2
- Gema Garoa +4
- Flor Vigna +2
Masad Altamimi
- Cynthia Klitbo -2
- Gema Garoa 0
- Karina Torres +4
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