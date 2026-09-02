¿De qué es el desacato por el que fue detenido Luis de Llano?

Este miércoles 2 de septiembre se dio a conocer la detención de Luis de Llano por desacato en el caso de Sasha Sokol, ya que el productor se ha negado a cumplir con la sentencia que se le fue impuesta.

Se determinaron dos órdenes con 15 horas de arresto acumulables por la negativa del sujeto de cumplir con la sentencia definitiva, la cual fue impuesta por la Suprema Corte de Justicia de La Nación. Por ello, permanecerá un total de 30 horas aprehendido.

¿Qué hizo Luis de Llano para ser detenido?

El arresto de Luis de Llano ocurrió este miércoles por la tarde. La defensa de Sasha Sokol indica que la detención fue ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de la capital después de que el productor hiciera caso omiso a dos sentencias de la Suprema Corte.

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Partícularmente, el culpable no ha ofrecido diculpas a la ex integrante de Timbiriche con quien sostuvo una relación íntima cuando ella tenía apenas 14 añso de edad y él, 39 años, siendo la misma una relación de abuso y asimetría de poder.

Tampoco ha publicado la síntesis de la sentencia donde se confirmó su responsabilidad por daño moral contra la cantante de la que abusó en aquel entonces.

Detienen a Luis de Llano por desacato en el caso Sasha Sokol ı Foto: Cuartoscuro

Recordemos que cuando los tribunales fallaron a favor de Sokol, al determinar que hubo una ulneración a sus derechos y revictimización, la sentencia del productor incluía una disculpa pública, no volver a hablar del tema y pagar una indemnización destinada a una asociación de apoyo a víctimas de abuso.

El conflicto legal sentó un precedente histórico en el sistema de justicia mexicano al establecer jurisprudencias relacionadas con la imprescriptibilidad del reclamo de daños derivados del abuso a menores y la protección del interés superior de la infancia.

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