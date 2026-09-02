Muestra Oaxaca: Cine para la Vida celebra la identidad, la diversidad y el diálogo comunitario

Todo está listo para la celebración de la Muestra Oaxaca: Cine para la Vida, espacio dedicado a la difusión y celebración del cine mexicano con el objetivo principal de acercar el cine a la población local, generar reflexión a través de historias que representan distintas realidades y fortalecer la industria cinematográfica en la región. Además, busca impulsar la formación de cineastas emergentes, especialmente del sur del país, y consolidarse como un punto de encuentro entre creadores, espectadores y profesionales del sector.

Del 2 al 9 de septiembre los asistentes podrán ver 13 películas mexicanas recientes y enfocadas en la riqueza cultural del país con funciones divididas en tres secciones temáticas: Comunidades, Infancias en Foco y Cine Documental. También se realizarán talleres especializados y paneles de discusión con diversas figuras de la cinematografía nacional como el director Carlos Hagerman (Los que se quedan), la actriz Gabriela Cartol (La camarista), el actor Manuel Cruz Vivas (actualmente nominado al Ariel por Cocodrilos) y más.

Las cintas a proyectarse en esta ocasión, todas mexicanas, son Valentina o la serenidad, Río de sapos, Un lugar más grande, Generaciones en resistencia, Boca Vieja, Li cham (Morí), Mi amigo el sol, Un disfraz para Nicolás, Niñxs, Los sueños que compartimos, Lachatao, Binnizá: los seres de las nubes y La vida es en la función de clausura.

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En entrevista con La Razón de México, Abraham González (director de la Muestra Oaxaca) compartió que “después de tener mucha afluencia en nuestra primera edición, eso nos motivó a pensar en hacer una segunda, conectamos con la audiencia en Oaxaca y eso fue bastante determinante, empezamos a revisar qué podríamos hacer para mejorar y decidimos incorporar funciones en otras regiones más allá de los valles centrales o de la ciudad, también nos interesaba mucho hacer más cosas de formación con paneles y talleres para enriquecer esa parte y ser una opción más para la comunidad cinematográfica”.

Además de contar con una buena respuesta de parte de los asistentes en su primera edición y para ésta nueva, la Muestra tuvo y mantiene la misma respuesta de cineastas entusiasmados de que sus películas se vean.

“Este es un esfuerzo de exhibición primeramente, con el cual queremos acercar las películas al público en Oaxaca, que está muy ávido de encontrarse con sus historias y eso ha sido fundamental, y también ha impulsado a cineastas a tener la disposición de compartir sus trabajos con nosotros, hemos encontrado muy buena voluntad de quienes forman parte de la industria cinematográfica” Abraham González, director de la Muestra Oaxaca



¿Por qué hacer esta Muestra en Oaxaca?

“Desde hace tiempo ha habido una construcción de una comunidad cinematográfica en Oaxaca, que ha ido trabajando y poco a poco se ha establecido, se ha dado un boom de cineastas oaxaqueños y tiene que ver con las cosas que han ido pasando en Oaxaca con campamentos audiovisuales, más propuestas de exhibición y talleres no solamente en la ciudad, sino también en distintas regiones como por ejemplo en la costa, ahora hay un auge importante de contar historias de lo que se ve en las comunidades y tenemos a gente como Luna Marán haciendo cosas muy importantes; se ha ido construyendo una base con la cual jóvenes oaxaqueños se han sentido atraídos por el tema audiovisual y específicamente en el documental”, puntualizó.

A través de su segunda edición con actividades y funciones completamente gratuitas, la Muestra Oaxaca: Cine para la Vida refrenda su compromiso con el acceso a la cultura y afianza el importante papel del séptimo arte como una herramienta fundamental de transformación social.

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cehr