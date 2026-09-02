¿Ángela Aguilar se arrepiente tras cancelación masiva? ‘Etapas estúpidas y arrogantes’ | VIDEO

Ángela Aguilar ha reaparecido en la televisión estadounidense después de unos meses en silencio para dar unas declaraciones que sorprendieron a muchos, pues por primera vez, la famosa admite que se ha equivocado en el pasado.

Ángela Aguilar admite que se ha equivocado

Fue en el programa Despierta América que la esposa de Christian Nodal hizo declaraciones inéditas, donde dijo que el público ha conocido etapas “estúpidas” y hasta “arrogantes” de la joven, ya que la han visto crecer a través de los años.

Todo comenzó después de que el periodista y amigo de Ángela Aguilar, Jomari Goyso, le dijo que se imaginaba el reto que podía implicar nacer en una dinastía musical, en el sentido de como esto genera presión entre los más jóvenes de alcanzar o superar a sus ancestros.

“Mi papá es muy perfeccionista y nos enseñó a tenerle muchísimo respeto al apellido, al trabajo, al sudor de la gargante como él diría. Desde muy temprana edad sentí una responsabilidad que muchas veces no pude cumplir”, se sinceró.

En ese sentido, comentó que la presión la llevó a cometer errores: “Muchas veces por niña dije cosas equivocadas y ahorita veo entrevistas y me da pena [...] Lo que fue difícil para mí fue crecer con el público porque me vieron en todas las etapas. En las más estúpidas, las más inconscientes, las más arrogantes”, admitió.

“De muchas formas me expuse, yo creo que es lo más difícil (de formar parte de una dinastía)”, finalizó la cantante sobre el tema de las presiones por cargar con el apellido Aguilar.

@despiertamericatiktok 🥹❤️ Ángela Aguilar habla de ser mamá y recuerda lo difícil que fue crecer bajo los reflectores #DespiertaAmerica de lunes a viernes a las 7a/6c por @univision 📺 ♬ original sound - Despierta América

Estas declaraciones generaron reacciones en el público, quienes enseguida señalaron que las nuevas declaraciones de la famosa son una manera en la que estaría tratando de limpiar su imagen tras ser acusada de ser la tercera en discordia en la relación de Nodal y Cazzu.

En ese sentido, el público comentó que la intérprete de ‘El Equivocado’ finalmente se está asesorando con alguien, ya que en el pasado hizo comentarios poco acertados sobre las situaciones que atravesaba. Te dejamos algunas reacciones:

“No saben cómo limpiarle la imagen, obvio lo dice solo porque ya le dijeron que diga”.

“No se va a olvidar nunca (la supuesta infidelidad)”.

“Se nota que todo está calculado y se me hace muy fake”.

“Nunca pedir perdón, ¿no?"

“Ya dejen esa mujer en paz también, ella no se lo llevó con pistola”.

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