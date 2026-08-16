Kunno reacciona a rumores de embarazo de Ángela Aguilar: ‘Le gusta meterle a la comidita...’ | VIDEO

Kunno reaccionó a los rumores sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar, especulaciones que surgieron después de ver a la famosa en más de una ocasión con atuendos ajustados que resaltaban un aumento de peso en la joven esposa de Christian Nodal.

Es bien sabido que el creador de contenido mantiene una amistad estrecha con la hija de Pepe Aguilar, pues se les ha visto juntos en más de una ocasión en eventos públicos y familiares por igual, por lo que muchos lo consideran una fuente confiable sobre la artista.

Kunno defiende a Ángela Aguilar ı Foto: TikTok @.kunno

Kunno desmiente embarazo de Ángela Aguilar

Durante un encuentro con la prensa, Kunno habló directamente sobre los rumores de embarazo de Ángela Aguilar y las negó de manera rotunda, al señalar que es importante dejar de especular sobre ese tipo de temas.

“Ya le dicen todo a mi niña, cuando yo les pueda contar algo, se los voy contar”, comenzó el creador de contenido, aclarando que todo esto ocurriría con el permiso de su amiga. “Tenemos que dejar el tabú de que cada vez que vemos... a Paris Hilton le pasó, cuando besó la pancita a una señora y le dijeron que estaba embarazada, y la señora: ‘No, es mi panza normal’”, recordó.

En ese sentido, mencionó que un embarazo sería totalmente normal en una pareja de dos personas que se encuentran casadas: “Familia, de verdad, cuando uno tenga que dar la noticia, la va a dar. (...) Familia, es normal. De repente a uno le gusta meterle a la comidita y salen adelante con un vestido pegado, natural”, dijo.

Ante la insistencia sobre el cambio físico que ha presentado Ángela en los últimos meses, él respondió “pues déjenmela en paz, está descansando. A ver, si no me la quieren en los escenarios porque me la están bajando con tanta crítica y juzgada, ¿Qué quieren que haga? Está de vacaciones disfrutando en su casa, comiendo", señaló.

Aseguró que en cuanto la joven vuelva a activar su carrera musical, probablemente hará un cambio de hábitos. Kunno agregó que de momento, aún no hay fecha para la boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

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