Yeri Mua hace impactante confesión a Rosalía durante concierto: ‘Agarré un cuchillo...’ | VIDEO

Rosalía ya comenzó con sus presentaciones en México y para la primera fecha en Guadalajara, invitó a Yeri Mua a su concierto para participar en el famoso segmento conocido como ‘El Confesionario’, donde le cuentan historias insólitas de amor, desamor y más.

Durante el concierto en la Arena VFG, más de una persona quedó sorprendida por las declaraciones de Yeri Mua, quien contó una de sus ‘historias de amor’ más turbias cuando salió con un hombre que le fue infiel y ella decidió vengarse.

¿Qué le contó Yeri Mua a Rosalía en su concierto de Guadalajara?

Tras una presentación que genero gran entusiasmo en el público, la intérprete de Chupón comenzó a contarle su historia a Rosalía: “Yo me enamoré de un chacal, de un chico malo. Ese chacal me enseñó a cantar. Nos enamoramos a través de la música y fue algo muy intenso, pero ese chacal no tenía ojos solo para mí”, inició.

La creadora de contenido contó que a tal ex “le gustaba tener distintas capillas, no solo la catedral” y que en algún punto, la situación se volvió insostenible: ”Él decidió revisarme mi teléfono y, bueno, si él podía tener varias capillas, ¿por qué yo no? Las p*tas aman también, Rosalía", declaró.

“Él me encontró cosas en el teléfono, y luego yo le revisé el teléfono y le encontré el triple”, destacó ella y agregó: “Hubo tanta igualdad, que me rompió mi teléfono y yo le rompí el suyo. Lo arrojé por la ventana”, aceptó.

Confesionario completo de Yeri Mua del primer concierto del LUX TOUR en Guadalajara, México. pic.twitter.com/FjggnkSVPA — Rosalía España || Fan Page (@rosaliavtspain_) August 16, 2026

Sin embargo, la pelea no quedó ahí: “Me dijo que estaba loca. Yo le dije que no se iba a ir. Intentó irse, pero yo agarré un cuchillo y le ponché las llantas. Todas, las cuatro”, finalizó Yeri Mua sobre lo ocurrido.

Rápidamente, en redes sociales recordaron una de las relaciones más polémicas de la mexicana, siendo este su romance con el rapero Jey F, con quien incursionó en la música y que incluso llegó a escribirle varios versos para las canciones al inicio de la carrera de la joven.

En redes sociales, las seguidoras de Yeri Mua celebraron su aparición en el concierto de Rosalía y las palabras que le dedicó la española, pues la llamó “la ícona”, “la que no tiene réplica” y que era una mujer “que no necesita presentación”.

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