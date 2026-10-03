El youtuber Luisito Comunica se encuentra de viaje en España, en Barcelona, como parte de su agenda para grabar contenido y colaborar con figuras como Jordi Wild e Ibai Llanos. Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores es que compartió que fue testigo de un robo en plena calle.

Su relato se volvió viral en redes sociales, donde desde hace meses turistas y residentes de dicha ciudad reportan constantemente ser víctimas de los carteristas.

Luisito Comunica es testigo de un asalto mientras grababa en Barcelona: ‘Traté de correr’

Mientras grababa un video sobre su estancia en Barcelona, Luisito Comunica presenció el asalto a dos personas en plena vía pública, un momento que terminó documentando para sus seguidores y que se volvió viral de inmediato.

El influencer mexicano recorría la ciudad y explicaba algunos aspectos del sistema de bicicletas local cuando la situación cambió de manera repentina.

De acuerdo con su relato, un hombre que circulaba en bicicleta se acercó a varias personas y les arrebató una de sus pertenencias para luego huir a toda velocidad. Luisito Comunica explicó que, al darse cuenta de lo que ocurría, intentó reaccionar de inmediato para ayudar a las víctimas a recuperar sus cosas.

“Traté de correr, pero el güey va en bici, pasa rapidísimo”, explicó Luisito en su video. Como se dio cuenta de que no lograría alcanzar al ratero, decidió alertar a quienes se encontraban cerca. “Entonces empiezo a gritar también con ellos: ‘¡Ladrón, ladrón!’”, recordó.

El influencer expresó preocupación por las personas afectadas y lamentó las consecuencias que suele acarrear un robo de este tipo. “Qué situación tan de adrenalina. Y pobres de mis carnales que les robaron su bolsa”, comentó tras el incidente.

Luisito Comunica también expresó su inquietud por los objetos que podrían encontrarse dentro de la pertenencia robada. “Ojalá no tuvieran ahí un pasaporte o algo así”, añadió.

Luisito Comunica es testigo de un robo en plena calle durante su breve estancia en Barcelona.



"Traté de correr, pero el güey va en bici, pasa rapidísimo. Entonces empiezo a gritar también con ellos: '¡Ladrón, ladrón!'. Qué situación tan de adrenalina. Y pobres de mis carnales… pic.twitter.com/MzuokB4fw9 — Terreno Viral (@terrenoviral) October 3, 2026

La escena llamó todavía más la atención porque minutos antes el propio Luisito Comunica reflexionaba sobre la facilidad con la que alguien podría cometer un robo utilizando una bicicleta, sin saber que presenciaría algo así.

Puedes leer: